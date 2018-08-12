سانت إيتيان يعير طنان إلى أوتريخت الهولندي

هسبريس - د.ب.أ

أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن مهاجمه المغربي أسامة طنان سينتقل إلى أوتريخت الهولندي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

ولعب طنان (24 عاما) لفريق لاس بالماس الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الماضي ولكن النادي الإسباني فسخ عقد الإعارة في يناير الماضي ليعود طنان إلى صفوف ناديه الفرنسي الذي أعاره مجددا اليوم إلى أوتريخت.

وخلال مسيرته مع سانت إيتيان، الذي انتقل إليه في مطلع عام 2016 بعقد يمتد حتى 2020 ، خاض طنان أكثر من 50 مباراة في مختلف البطولات لكنه سجل سبعة أهداف فقط فيما سجل هدفين فقط في 14 مباراة خاضها مع لاس بالماس في الموسم الماضي.

وسبق لطنان أن لعب في الدوري الهولندي وذلك في صفوف فريق هيراكليس ألميلو حيث خاض نحو 60 مباراة مع الفريق في الفترة من 2013 إلى 2016 وسجل خلالها 20 هدفا.