24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. الكتاني: التباهي وغياب ثقافة التدبير المالي وراء اللجوء إلى الاقتراض (5.00)

  2. صادرات السيراميك المغربية تعود إلى الارتفاع (5.00)

  3. تهيئة "كورنيش البيضاء" تهدد سلامة الراجلين (5.00)

  4. ميناء كازاخستاني يخلق 20 ألف فرصة عمل جديدة (5.00)

  5. الانسداد الرئوي المزمن يهدد المصابات بالربو (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | سانت إيتيان يعير طنان إلى أوتريخت الهولندي

سانت إيتيان يعير طنان إلى أوتريخت الهولندي

سانت إيتيان يعير طنان إلى أوتريخت الهولندي
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 12 غشت 2018 - 13:04

أعلن نادي سانت إيتيان الفرنسي لكرة القدم، اليوم الأحد، أن مهاجمه المغربي أسامة طنان سينتقل إلى أوتريخت الهولندي لموسم واحد على سبيل الإعارة.

ولعب طنان (24 عاما) لفريق لاس بالماس الإسباني على سبيل الإعارة في الموسم الماضي ولكن النادي الإسباني فسخ عقد الإعارة في يناير الماضي ليعود طنان إلى صفوف ناديه الفرنسي الذي أعاره مجددا اليوم إلى أوتريخت.

وخلال مسيرته مع سانت إيتيان، الذي انتقل إليه في مطلع عام 2016 بعقد يمتد حتى 2020 ، خاض طنان أكثر من 50 مباراة في مختلف البطولات لكنه سجل سبعة أهداف فقط فيما سجل هدفين فقط في 14 مباراة خاضها مع لاس بالماس في الموسم الماضي.

وسبق لطنان أن لعب في الدوري الهولندي وذلك في صفوف فريق هيراكليس ألميلو حيث خاض نحو 60 مباراة مع الفريق في الفترة من 2013 إلى 2016 وسجل خلالها 20 هدفا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.