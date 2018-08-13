مغالاة إشبيلية تدفع روما إلى التفاوض مع زياش

هسبورت*

كشفت تقارير صحافية، الأحد، أن فريق روما الإيطالي لا يزال يسعى إلى التعاقد مع صفقة في وسط الملعب خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

وأكد موقع "كالتشيو ميركاتو" أن المغربي حكيم زياش، لاعب أياكس الهولندي، ما زال على قائمة اهتمامات النادي الإيطالي، بعدما فشل الفريق في التعاقد مع الفرنسي ستيفن نزونزي، لاعب إشبيلية، بسبب مغالاة النادي الأندلسي وطلب 35 مليون يورو مقابل اللاعب.

ونوه بأن زياش هو اللاعب الوحيد الذي سيسمح له أياكس بالخروج خلال هذا الصيف، حيث سيتراوح سعره بين 25 إلى 30 مليون يورو، وهو مبلغ ليس أقل كثيرًا من نزونزي؛ ولكن بالنسبة إلى اللاعب أصغر سنًا سيكون جيدًا للغاية.