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كُتّاب وآراء
لاعبة للمنتخب المغربي تفضل "الحريك" بإسبانيا
وَضعت مريم بويحد، لاعبة المنتخب المغربي النسوي ونادي أولمبيك آسفي، حدًا للتأويلات التي رافقت لغز اختفائها، من أحد مطارات إسبانيا، عندما كان الوفد المغربي المشارك في دوري "كوتيف" يهم بالعودة إلى أرض الوطن، قبل أن تتوارى عن الأنظار في غفلة من المسؤولين ومن زميلاتها.
وكشف مصطفى بنسليمان، مدرب الفريق النسوي لأولمبيك آسفي، في تصريح خص به "هسبورت"، أنه نجح في التواصل مع لاعبته، مريم، يوم الجمعة، وأوضحت له أن اختفاءها كان إراديا، حيث فضّلت المكوث هناك في إسبانيا، أملا في تحسين الظروف الاجتماعية لأسرتها.
وأكّد المتحدّث نفسه أن تصرّف مريم كان غير متوقّع، خصوصا أنها خجولة وغير مقدامة ولديها ارتباط وثيق بأسرتها، مردفا: "استبعدنا في بادئ الأمر مسألة "الحريݣ".. لأن اللاعبة ليست جريئة في مواقفها إلى حد اتخاذ قرار مماثل، دون الحديث عن ارتباطها الكبير بأسرتها.. لكن في النهاية، اعترفت بأنها فضّلت البقاء في إسبانيا، لدى أقربائها هناك، للبحث عن آفاق جديدة تحسن بها الظروف الاجتماعية لأسرتها".
للإشارة، فاللاعبة مريم بويحد باتت حرة من أي ارتباط، لأن العقد الذي يربطها بأولمبيك آسفي قد انتهى متم يونيو المنصرم.