موهبة المغربي آيت بناصر تغري سامبدوريا الإيطالي

هسبورت - محمد فنكار*

وَضع نادي "سامبدوريا" الإيطالي الدولي المغربي يوسف آيت بناصر، متوسّط ميدان "موناكو" الفرنسي، خطة من أجل انتدابه خلال "المركاتو" الجاري.

ونقلا عن الموقع الإيطالي"calcionews24" ، ففريق "سامبدوريا" يبحث عن خليفة الأورغواياني لوكاس توريرا، المنتقل حديثا إلى صفوف فريق "أرسنال" الإنجليزي، ويسعى جاهدا إلى انتداب آيت بناصر بحكم متابعته منذ مد، وإعجابه بموهبته وصغر سنه أيضا.

وقال المصدر ذاته إن إدارة الفريق الإيطالي رصدت قيمة 4 ملايين يورو لضمه صيفا، وتضعه ضمن خيارين آخرين ممكنين، تتدارسها الآن مع المدير التقني للنادي، وستحدد بشكل رسمي ما إذا كان آيت بناصر أفضل عنصر يمكن تعويض به رحيل توريرا.

وحسب المصدر ذاته، فآيت بناصر من أفضل الخيارات المطروحة، بحكم متابعة الإيطالي والتر ساباتياني المدير التقني للنادي، لتحركاته منذ مدة، إذ كان يرغب في ضمّه سنة 2017؛ لكن إعارته من "موناكو" إلى "كان" الفرنسيين أبعدته عن "الكالتشيو" سابقا.

جدير بالذكر أن الدولي المغربي، البالغ من العمر 21 عاما، كان محط أنظار العديد من الأندية الأوروبية خلال الميركاتو الصيفي الماضي، إذ أبدى كل من سمبدوريا الإيطالي وسيلتا فيغو الإسباني رغبتهما في ضم اللاعب في إطار إعارة؛ لكن إدارة فريق موناكو فضّلت بقاءه داخل أسوار الليغ 1.

ولم يتسن لآيت بناصر اللعب في "مونديال" روسيا الأخير من أجل رفع قيمته التسويقية وأسهمه في بورصة الانتقالات، بحكم إصابته التي أبعدته في آخر اللحظات من معسكر "الأسود" في "فورينج" في روسيا، ليعود إلى فرنسا دون الاستفادة من استدعائه في قائمة الناخب الوطني هيرفي رونار.

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