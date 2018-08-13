لانس الفرنسي يرغب في التعاقد مع بنشرقي

هسبورت - محمد فنكار*

أَبدى فريق "لانس" الفرنسي اهتمامه بالدولي المغربي أشرف بنشرقي، مهاجم الهلال السعودي، بعدما وضعته إدارة فريقه في قائمة اللاعبين غير المرغوب فيهم خلال الموسم المقبل.

وكشفت تقارير إعلامية فرنسية رغبة "لانس" في ضم اللاعب المغربي خلال الفترة المقبلة، حيث سألت إدارة النادي عن وضعيته القانونية مع فريق الهلال، وطالبت أحد وكلائها بالتفاوض مع وكيل أعمال اللاعب من أجل انتدابه.

وأكّدت "فرانس فوتبول" أن اللاعب يتميّز بقدرات جيّدة وفي إمكانه تقديم الإضافة في خط الهجوم، وهو متاح الآن من أجل التعاقد معه على الأقل معارا والاعتماد عليه حتى "المركاتو" الشتوي إن لم يبل البلاء الحسن، كما سيتعين على إدارة الهلال الحسم في أمره قبل إغلاق باب الانتقالات في الدوري الفرنسي.

وكشفت مجموعة من التقارير السعودية في وقت سابق أن العروض الثلاثة تقدّم بها كل من نادي الأهلي المصري ثم أندرليخت البلجيكي وأخيرا إعارة إلى الوداد البيضاوي، إذ سيكون على فريق الهلال السعودي دراسة العروض المقدمة من أجل الحسم في مصير اللاعب المغربي قبل نهاية "الميركاتو" الصيفي.

وأضافت المصادر ذاتها أن الدولي أشرف بنشرقي يرفض البقاء في الدوري السعودي، إذ اشترط على إدارة ناديه بيع عقده إلى أندية أجنبية خارج السعودية أو إعارته إلى فريقه السابق الوداد البيضاوي، بعد أن عبّر الأخير عن رغبته في استعادته.

وحسب موقع "Get Franch"، فإن فريق رايو فاليكانو الإسباني بدوره مهتم بالتعاقد مع لاعب فريق الوداد السابق، ولو على سبيل الإعارة.

وإلى جانب أشرف بنشرقي، الذي انتقل إلى الهلال قادما من الوداد البيضاوي، في صفقة قياسية، فقرار تخلي الهلال عن أجانبه يهم كلا من العماني علي الحبسي والأوروغوياني نيكولاس ميليسي والأرجنتيني إيزيكويل سيروتي ثم جيلمين ريفاس من فنزويلا.

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