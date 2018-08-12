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الرئيسية | رياضة | "السوبر الإسباني" يمنع "تيفو" الصحراء المغربية

"السوبر الإسباني" يمنع "تيفو" الصحراء المغربية

"السوبر الإسباني" يمنع "تيفو" الصحراء المغربية
هسبريس - متابعة
الأحد 12 غشت 2018 - 18:08

منعت السلطات المغربية، اليوم الأحد، مشجعي فريق برشلونة المتواجدين في ملعب طنجة لمشاهدة مباراة كأس السوبر الإسباني بين الفريق الكتالوني وإشبيلية، من عرض "تيفو" يشير إلى أن الصحراء مغربية.

وأوضح أحد ممثلي رابطة مشجعي البلوغرانا في مدينة طنجة لـ"إفي" أن وزارة الداخلية تواصلت مع المشجعين وأخبرتهم أنه "لا يمكن خلط كرة القدم بالسياسة" داخل الملعب، ومنعت عرض الـ"تيفو" الذي كان يجهز له منذ أسابيع.

ولم تتمكن السلطات من منع الجماهير من ارتداء قمصان عليها تلك الخريطة والتي تم توزيعها على مشجعي الرابطة في المغرب.

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