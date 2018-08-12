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مانشستر سيتي يهزم أرسنال في الدوري الإنجليزي
الأحد 12 غشت 2018 - 18:20
بدأ مانشستر سيتي، الذي توج بطلا الموسم الماضي بفارق 19 نقطة عن أقرب ملاحقيه، رحلة الدفاع عن لقب الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم بفوز مقنع 2-صفر خارج ملعبه على ارسنال الذي لعب بقيادة مدربه الجديد أوناي إيمري اليوم الأحد.
وفي سعيه لأن يصبح أول فريق يحتفظ باللقب منذ مانشستر يونايتد عام 2009، قدم البطل عرضا جيدا وسجل عن طريق رحيم سترلينغ وبرناردو سيلفا.
وتجاوز سترلينغ اثنين من المدافعين بسهولة ليضع سيتي في المقدمة في أول ربع ساعة محرزا هدفه 50 في الدوري.
وبعد لحظات من استبدال رياض محرز الذي كان يخوض مباراته الأولى عقب انتقاله من ليستر سيتي، أضاف برناردو سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 65.