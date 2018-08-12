تشكيلة فريقي برشلونة وإشبيلية في "كأس السوبر"

هسبريس - إفي

أعلن إرسنتو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن تشكيل الفريق الذي سيبدأ به مواجهة السوبر الإسباني الليلة أمام إشبيلية على الملعب الكبير بمدينة طنجة.

وقرر فالفيردي الدفع بالجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي ليجاور ليونيل ميسي ولويس سواريز في هجوم الفريق الكتالوني.

وسيكون تشكيل البارصا على النحو التالي: مارك-أندريه تير شتيغن ونيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وصاوميل أومتيتي وجوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس وآرثر ميلو ورافينيا ألكانتارا وديمبيلي وميسي وسواريز.

على الجانب الآخر، سيدفع بابلو ماتشين، مدرب إشبيلية، بالتشكيل التالي: توماس فاتشليك وخيسوس نافاس وغابرييل ميركادو وسيمون كايير وسرخيو جوميز وسرخيو إسكوديرو وإيفر بانيجا وروكي ميسا وبابلو سارابيا وفرانكو فاسكيز ولويس مورييل