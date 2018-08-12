24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

12/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0806:4313:3717:1520:2221:44
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. صادرات السيراميك المغربية تعود إلى الارتفاع (5.00)

  2. تهيئة "كورنيش البيضاء" تهدد سلامة الراجلين (5.00)

  3. الانسداد الرئوي المزمن يهدد المصابات بالربو (5.00)

  4. مهاجرون والحياة بالمغرب (5.00)

  5. المعايير الدولية للسياسات الوطنية للشباب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | تشكيلة فريقي برشلونة وإشبيلية في "كأس السوبر"

تشكيلة فريقي برشلونة وإشبيلية في "كأس السوبر"

تشكيلة فريقي برشلونة وإشبيلية في "كأس السوبر"
هسبريس - إفي
الأحد 12 غشت 2018 - 20:45

أعلن إرسنتو فالفيردي، مدرب برشلونة، عن تشكيل الفريق الذي سيبدأ به مواجهة السوبر الإسباني الليلة أمام إشبيلية على الملعب الكبير بمدينة طنجة.

وقرر فالفيردي الدفع بالجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي ليجاور ليونيل ميسي ولويس سواريز في هجوم الفريق الكتالوني.

وسيكون تشكيل البارصا على النحو التالي: مارك-أندريه تير شتيغن ونيلسون سيميدو وجيرارد بيكيه وصاوميل أومتيتي وجوردي ألبا وسرجيو بوسكيتس وآرثر ميلو ورافينيا ألكانتارا وديمبيلي وميسي وسواريز.

على الجانب الآخر، سيدفع بابلو ماتشين، مدرب إشبيلية، بالتشكيل التالي: توماس فاتشليك وخيسوس نافاس وغابرييل ميركادو وسيمون كايير وسرخيو جوميز وسرخيو إسكوديرو وإيفر بانيجا وروكي ميسا وبابلو سارابيا وفرانكو فاسكيز ولويس مورييل

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.