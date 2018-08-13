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الرئيسية | رياضة | برشلونة يتوج بكأس "السوبر الإسباني" على أرضية ملعب طنجة

برشلونة يتوج بكأس "السوبر الإسباني" على أرضية ملعب طنجة

برشلونة يتوج بكأس "السوبر الإسباني" على أرضية ملعب طنجة
هسبريس - د.ب.أ
الأحد 12 غشت 2018 - 23:00

افتتح فريق برشلونة الموسم الكروي الجديد في إسبانيا بطريقة مثالية، بعدما توج بلقب كأس "السوبر الإسباني"، عقب فوزه الثمين والمستحق على إشبيلية (2 -1)، مساء الأحد، بالملعب الكبير بمدينة طنجة.

وبادر فريق إشبيلية بالتسجيل مبكرا عن طريق لاعبه بابلو سارابيا في الدقيقة التاسعة، حيث احتسب حكم المباراة الهدف بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد، التي بدأت الكرة الإسبانية الاعتماد عليها هذا الموسم.

ولم يهنأ الفريق الأندلسي بتقدمه كثيرا، حيث أحرز المدافع المخضرم جيرارد بيكيه، الذي أعلن مؤخرا اعتزاله اللعب دوليا، هدف التعادل لبرشلونة في الدقيقة 42.

واستغل برشلونة تراجع اللياقة البدنية للاعبي إشبيلية، حيث أحرز عثمان ديمبلي هدف الفوز الثمين للفريق الكتالوني في الدقيقة 77.

وأضاع إشبيلية فرصة إدراك التعادل في الوقت القاتل، واللجوء إلى الوقت الإضافي، بعدما أهدر لاعبه وسام بن يدر ركلة جزاء في الدقيقة 90، أمسكها الألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى برشلونة.

وعزز برشلونة رقمه القياسي كأكثر الفرق تتويجا بالبطولة، بعدما فاز بها للمرة الثالثة عشرة في تاريخه، ليبتعد بفارق ثلاثة ألقاب عن ريال مدريد، غريمه التقليدي وأقرب ملاحقيه.

في المقابل، ظل فريق إشبيلية يمتلك لقبا وحيدا للبطولة، أحرزه عام 2007، ليخفق في الثأر من خسارته المذلة 0-5 أمام برشلونة في المباراة النهائية لبطولة كأس إسبانيا في الموسم الماضي.

وواصل فريق برشلونة تفوقه في مواجهاته المباشرة مع إشبيلية بعدما حقق انتصاره التاسع مقابل تعادل وحيد في مبارياتهما العشر الأخيرة بمختلف المسابقات.

يذكر أن برشلونة شارك في البطولة للمرة الثالثة والعشرين في تاريخه، بفضل فوزه بالثنائية المحلية (الدوري الإسباني وكأس الملك) في الموسم الماضي، فيما خاض إشبيلية اللقاء باعتباره وصيفا لبطل الكأس في الموسم الماضي.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقام فيها هذه المسابقة، التي انطلقت نسختها الأولى عام 1982، خارج الملاعب الإسبانية ومن خلال مباراة واحدة، حيث كانت تجرى في المواسم الماضية من خلال لقائي ذهاب وعودة بملعبي الفريقين المتنافسين.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - barcawi الأحد 12 غشت 2018 - 23:18
إشبيلية عرفو راسهوم خاسرين ملي لعبو ف طنجة . جمهور 90 بالمئة كتالوني
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16
2 - برشلوني الأحد 12 غشت 2018 - 23:22
الف مبروووك كاس السوبر البرشلوني واللقب رقم 33 للساحر الاسطورة بطل كل الكواكب والمجرات من المريخ الى كوكب زحل الاسطووووووووووورة ميسي
نتمناها كاتنت فرجة ممتعه لمتابعي فريق فرانكو وهم يرون فريق الاحلام يبدئ موسمه بلقب جديد كما ختمه من قبل ببطولة الدوري
احسنت جدا يا ميسي هاكا نبغيك ديما متالق نتا وديمبلي والاخ العزيز الطيب اللطيف سواريز
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-41
3 - فادي الأحد 12 غشت 2018 - 23:27
البرسا وجدت صعوبة فى الفوز واشبيلية قدم مبارة كبيرة والتنظيم مرتبك حين تجد حاملوا الكرات والمنظمون نفسهم يتهافتون على سيلفيات مع لاعبي البرسا
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17
4 - حنضلة الأحد 12 غشت 2018 - 23:34
الحكومة بكاملها ذهبت إلى طنجة لتسلم على ميسي وامتلا الملعب بالمغاربة ليشاهدوا ميسي ويصيحون باسمه طوال المباراة وعند مغادرة ميسي ارضية الملعب ضرب طوق من الحراس خوفا على ميسي بينما المغربي يأكل من القمامة او ومرمي امام باب المستشفى منهم من أكله الدود ومنهم من أكله النمل
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6
5 - جلال الأحد 12 غشت 2018 - 23:39
لو كان لدينا السياسيين يعملون متل فوزي لقجع رئيس الجامعة كان المغرب وصل إلى تقدم كبير بين الدول العالم التنظيم في المستوى برفوا فوزي لقجع السيد خدام مزيان اما بالنسبة مباراة الفوز متوقع برشلونة لعبت في اسبانيا أو طنجة الاشبيلة محظوظ لعب في طنجة خسر هزيمة صغيرة لو كان لعب اسبانيا مباراة إياب في كامب نوا كان سوف يخسر بي الخمسة كما العادة رغم المشجع الريال تمنيت الفوز الاشبيلة لكن لاعب الاشبيلة ضيع ضربة الجزاء التدربية إهانة حارس برشلونة لو كان ضربها في العارضة أفضل
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7
6 - احمد الأحد 12 غشت 2018 - 23:44
كمتفرج على شاشة التلفزة كل شئ جميل تبارك الله إلا واحد الحاجة ماكانتش في المستوى وهى تهافت المنظمين والسلطات لالتقاط سيلفى مع ميسى على المباشر مع الاسف !!!!!!
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2
7 - Jabli الأحد 12 غشت 2018 - 23:46
طنجاوة مافيهمش النفس حيت الفريق الكاتالوني مارداش اشوف الجمهور ديالو ف الماطار و ف الفندق.هادا كيتسما العنصرية
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-3
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