فالفيردي يشكر الجماهير المغربية على دعم ومساندة برشلونة

هسبريس - إفي

أبدى إرنستو فالفيردي، مدرب برشلونة، "سعادته" بتتويج فريقه بلقب "السوبر الإسباني"، بعد الفوز على إشبيلية، مساء الأحد، بنتيجة 2-1 في اللقاء الذي احتضنه الملعب الكبير بمدينة طنجة، بينما وصف الفريق الأندلسي بـ"المنافس الصعب".

ووجه فالفيردي شكرا خاصا إلى الجماهير المغربية، التي ساندت الفريق من المدرجات، مؤكدا أنها كانت أحد عوامل التتويج باللقب. كما أبدى سعادته بالتواجد في المغرب.

وأقر المدرب الباسكي، خلال المؤتمر الصحافي الذي أقيم عقب اللقاء، بأن المباراة كانت "صعبة للغاية" على فريقه، لأنه "كان متأخرا في النتيجة، واستطاع قلب النتيجة بعد ذلك"، لكنه أكد أن الأداء "تطور كثيرا بمرور الوقت".

ووصف فالفيردي المباراة بـ"الممتعة وشهدت فرصا كثيرة من قبل الفريقين". وأثنى كثيرا على "الجانب الدفاعي" الذي قدمه "البلاوغرانا".

وخص مدرب الفريق الكتالوني الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي، صاحب هدف الانتصار بتسديدة قوية بعيدة المدى، بالثناء.

وقال بهذا الصدد: "نعلق الكثير من الآمال على ديمبيلي، وبإمكانه تقديم الكثير لنا. لقد شارك في الجانب الدفاعي، وسجل هدفا رائعا".

وحول ما إذا كان الفريق يسعى إلى إبرام مزيد من الصفقات لتعويض رحيل "الرسام" أندريس إنييستا إلى اليابان، أكد مدرب "البارصا" قائلا: "لن نتمكن أبدا من تعويض لاعب بحجم إنييستا. هناك إنييستا واحد فقط، وهو الآن في اليابان. أنا لا أفكر في الصفقات الآن، أركز فقط على القائمة الحالية، وعلى المباراة المقبلة".

ودشن الفريق الكتالوني موسمه الجديد باللقب الأول، وهو الثالث لإرنستو فالفيردي مع "البارصا" بعد الثنائية المحلية ("الليغا" والكأس) في الموسم الماضي.

ويتربع "البلاوغرانا" على عرش المتوجين بلقب "السوبر" برصيد 13 بطولة، مبتعدا بفارق 3 ألقاب عن غريمه التقليدي ريال مدريد، حامل لقب النسخة الماضية.