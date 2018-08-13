النصاب القانوني يؤجل جمع الكوكب المراكشي

هسبريس من مراكش

تم تأجيل الجمع العام العادي السنوي لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، الى أجل لاحق، بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني.

وأكد ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، في تدخل له مستهل هذا الجمع، أن النصاب القانوني لانعقاد هذا الاجتماع لم يكتمل، إذ حضر فقط تسعة أعضاء من أصل 23 منخرطا بالنادي.

وكانت أشغال الجمع العام العادي لنادي الكوكب الرياضي المراكشي لكرة القدم، تتضمن عرض التقريرين الأدبي والمالي والمصادقة عليهما. كما كان منتظرا عقد جمع استثنائي لملاءمة القانون الأساسي للنادي مع قانون التربية البدنية 30.09.