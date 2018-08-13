مباراة "السوبر الإسباني" تغيب عن قنوات المغرب بسبب سبتة ومليلية

هسبريس ـ نورالدين إكجان

انتقادات عديدة طالت "القناة الرياضية" المغربية لعدم نقلها لمباراة "كأس السوبر" الإسباني في كرة القدم، بين فريقي إشبيلية وبرشلونة، أمس الأحد على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، رغم إدراجها للعديد من "الومضات الخاصة" التي أكدت البث المباشر للمقابلة على "تي. إن. تي.".

التعاليق المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت أن "الأمر بمثابة تلاعب بالجمهور المغربي؛ فبعد أن تسمر الناس منتظرين المقابلة، تفاجؤوا ببرامج أخرى على الشاشة دون إخبار بأن المقابلة لن تنقل، وهو ما اضطرهم إلى مشاهدة المباراة واقفين في المقاهي بسبب الإقبال الجماهيري الكبير الذي عرفته".

وأوردت التعاليق أن "القناة مطالبة مستقبلا بالاهتمام بمشاهديها لأن الأمر جعل الجميع في حيرة من أمرهم؛ إذ كيف يُعقل أن تعلن مؤسسة إعلامية نقلها لمباراة وتتراجع عن ذلك دون إطلاع الجمهور عن دواعي الإلغاء، أو حتى الاكتفاء فقط بالإخبار بأن النقل لن يكون متاحا من أجل تدارك الأمر والتوجه نحو المقهى أو المعلب".

وكانت الجماهير المغربية تمني النفس بمشاهدة المباراة من منازلها دون تكبد عناء التنقل صوب المقاهي، التي تكون ممتلئة وتقتضي حجز المكان منذ الساعات الأولى من المساء للتمكن من مشاهدة المباراة في جو مريح، خصوصا وأن الأمر يتعلق بقدوم نجوم الفريق الكاتالوني إلى المغرب.

وفي هذا السياق أوضح مصدر من إدارة "قناة الرياضية" أن "القناة توصلتْ قبل ساعة ونصف من بداية المباراة بإخبار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم يهم التقاط ترددات قناة الرياضية بالجنوب الاسباني"، مبرزا أنهم "يعتبرون الجنوب ينطلق من سبتة ومليلية المحتلتين إلى إشبيلة في الأندلس".

المصدر المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أضاف: "الاتحاد الاسباني وقع في لخبطة كبيرة قُبيل المباراة، حيث جرى إخبارنا بإمكانية نقل المباراة على القناة الأولى الأرضية أو القناة الثانية، وهو الأمر الذي جعل الجميع في حيرة من أمرهم، ليبقى نقل المباراة حبيس تردد الإسبان إلى أن تم إلغاء البث".

وقال المتحدث ذاته: "لا أدري حقيقة رفض بث قناة الرياضية للمباراة ودواعي إلغاء الأمر في آخر لحظة"، مشيرا إلى أن "قرار المنع غريب لأن المدن في شمال المغرب تلتقط تردد القنوات الإسبانية دون مشاكل، كما أن مدن جهة الشرق تلتقط القنوات الجزائرية بشكل عادٍ، بينما جنوب إسبانيا وغرب الجزائر يلتقطان تردد القنوات المغربية، لكن هذه المرة كان التعامل مغايرا".