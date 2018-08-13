24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

13/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:0906:4413:3717:1420:2121:43
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس
الجمعة

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. انفراج أزمة "لارام" .. زيادة رواتب الربابنة وجلب 140 طيارا إضافيا (5.00)

  2. رصاص الشرطة الأمريكية يصيب ألف شخص سنويا (5.00)

  3. قاصرون يرشقون الحافلات بالحجارة في المحمدية (5.00)

  4. أردوغان يفتش "تحت الوسادة" مجددا لمواجهة انهيار الليرة التركية (5.00)

  5. مستشفى شفشاون يفعل "المواعيد الطبية عن بعد" (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | مباراة "السوبر الإسباني" تغيب عن قنوات المغرب بسبب سبتة ومليلية

مباراة "السوبر الإسباني" تغيب عن قنوات المغرب بسبب سبتة ومليلية

مباراة "السوبر الإسباني" تغيب عن قنوات المغرب بسبب سبتة ومليلية
هسبريس ـ نورالدين إكجان
الاثنين 13 غشت 2018 - 16:00

انتقادات عديدة طالت "القناة الرياضية" المغربية لعدم نقلها لمباراة "كأس السوبر" الإسباني في كرة القدم، بين فريقي إشبيلية وبرشلونة، أمس الأحد على أرضية ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة، رغم إدراجها للعديد من "الومضات الخاصة" التي أكدت البث المباشر للمقابلة على "تي. إن. تي.".

التعاليق المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرت أن "الأمر بمثابة تلاعب بالجمهور المغربي؛ فبعد أن تسمر الناس منتظرين المقابلة، تفاجؤوا ببرامج أخرى على الشاشة دون إخبار بأن المقابلة لن تنقل، وهو ما اضطرهم إلى مشاهدة المباراة واقفين في المقاهي بسبب الإقبال الجماهيري الكبير الذي عرفته".

وأوردت التعاليق أن "القناة مطالبة مستقبلا بالاهتمام بمشاهديها لأن الأمر جعل الجميع في حيرة من أمرهم؛ إذ كيف يُعقل أن تعلن مؤسسة إعلامية نقلها لمباراة وتتراجع عن ذلك دون إطلاع الجمهور عن دواعي الإلغاء، أو حتى الاكتفاء فقط بالإخبار بأن النقل لن يكون متاحا من أجل تدارك الأمر والتوجه نحو المقهى أو المعلب".

وكانت الجماهير المغربية تمني النفس بمشاهدة المباراة من منازلها دون تكبد عناء التنقل صوب المقاهي، التي تكون ممتلئة وتقتضي حجز المكان منذ الساعات الأولى من المساء للتمكن من مشاهدة المباراة في جو مريح، خصوصا وأن الأمر يتعلق بقدوم نجوم الفريق الكاتالوني إلى المغرب.

وفي هذا السياق أوضح مصدر من إدارة "قناة الرياضية" أن "القناة توصلتْ قبل ساعة ونصف من بداية المباراة بإخبار من الاتحاد الإسباني لكرة القدم يهم التقاط ترددات قناة الرياضية بالجنوب الاسباني"، مبرزا أنهم "يعتبرون الجنوب ينطلق من سبتة ومليلية المحتلتين إلى إشبيلة في الأندلس".

المصدر المصرح لجريدة هسبريس الإلكترونية أضاف: "الاتحاد الاسباني وقع في لخبطة كبيرة قُبيل المباراة، حيث جرى إخبارنا بإمكانية نقل المباراة على القناة الأولى الأرضية أو القناة الثانية، وهو الأمر الذي جعل الجميع في حيرة من أمرهم، ليبقى نقل المباراة حبيس تردد الإسبان إلى أن تم إلغاء البث".

وقال المتحدث ذاته: "لا أدري حقيقة رفض بث قناة الرياضية للمباراة ودواعي إلغاء الأمر في آخر لحظة"، مشيرا إلى أن "قرار المنع غريب لأن المدن في شمال المغرب تلتقط تردد القنوات الإسبانية دون مشاكل، كما أن مدن جهة الشرق تلتقط القنوات الجزائرية بشكل عادٍ، بينما جنوب إسبانيا وغرب الجزائر يلتقطان تردد القنوات المغربية، لكن هذه المرة كان التعامل مغايرا".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (12)

1 - mohamed الاثنين 13 غشت 2018 - 16:12
واقيلا طنجة تابعة لإسبانيا علا هاد لحساب مبارة ملعوبة في المغرب و ممنقولاش المباراة لو أن المباراة ملعوبة في ألمانيا هل ستقوم بعدم نقلها بالطبع لا .ستقوم بنقلها .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
46
2 - حسن الاثنين 13 غشت 2018 - 16:20
انابهدا مافهمت والوا مالنا حنا اثلا ينقلوها اولا بلاش لمهم ادهدا التنظيم يمكن ان يفتح باب لتظيم مونديال2030 بين اسبانيا والمغرب
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-27
3 - amina الاثنين 13 غشت 2018 - 16:28
إنّ من فضل الله ومنته أن جعل لعباده الصالحين مواسم يستكثرون فيها من العمل الصالح، ومن هذه المواسم عشر ذي الحجة.. فضلها: وقد ورد في فضلها أدلة من الكتاب والسنة منها:
1- قال تعالى: {وَالْفَجْرِ. وَلَيَالٍ عَشْرٍ} [الفجر:1-2]، قال ابن كثير رحمه الله: "المراد بها عشر ذي الحجة كما قالها ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وغيرهم".
2- عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما العمل في أيّام أفضل في هذه العشرة»، قالوا: ولا الجهاد، قال: «ولا الجهاد إلاّ رجل خرج يخاطر بنفسه وماله فلم يرجع بشيء». (رواه البخاري).
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
36
4 - متتبع الاثنين 13 غشت 2018 - 16:29
ههههه بدون تعليق ...
المبارة تقام بطنجة المغربية ولا تنقل على القنوات المغربية بداعي أن سبتة مغربية ومليلية مغربية ههههههه مع أن الجماهير التي حضرت لملعب طنجة و شجعت البارصا وهتفت باسم ميسي مغربية والجماهير التي تفرجت وشاهدت المباراة من الاراضي المغربية هي كذلك مغربية حتى وان شلهدت المباراة على القنوات غير المغربية ........ههههه كم انت غريب يا وطني . يا وطني الغالي يا وطني ..... ايوا زدنا القدام بكري .
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
17
5 - المهاجر الاثنين 13 غشت 2018 - 16:33
وانا ايضا تقولبت. ..بقيت في الدار مع أولادي وعرضت على صحابي. ...ومن بعد راكوم عارفين كمنا الماتش في القهوة والزحام. ...المهم الحمد لله كلشي داز زوين بلا مشاكل واعطينا صورة زينة لاسبانيا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-12
6 - Ben الاثنين 13 غشت 2018 - 16:33
ليس لنا لامسداقية ولا كرامة نحن مستعمرين نداس بالاقدام .الملعب ملعبنا والاسبان ينهرنا.اين وزير الرياضة.نتسابة للحس ايادي الفىنسيين والاسبان ليرضوا علينا تبا لحكامنا تبا لمسؤلنا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
7 - Saad الاثنين 13 غشت 2018 - 16:35
الإضاءة كارثية في الملعب والنقل جد بعيد نظرا للمضمار ومكان تثبيت الكاميرات وطريقة دخول المشجعين، لا أدري لماذا المسؤولين يشوهون سمعة المغرب بعمل غير مكتمل٠ بغيت نهار واحد نشوف حاجة كاملة مكمولة في هذه البلاد
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
8 - rabatage الاثنين 13 غشت 2018 - 16:36
الشعب المغربي لايساوي شيئ كي تنقلات المباراة كي ما تنقلاتش عندهم بحال بحال كون هادشي وقع فشي دولة تاتحتارم رعاياها كون را قامت الدنيا ولم تقعد حتى يتحل المشكل او على الاقل غا يقدموا اعتذار رسمي ولكن عندنا زايد ناقص كي تفرج هاذ الشعب كي ما تفرجش لهلا يقلب ب باباه وهنا تعرفوا قيمتكم يا مغاربة
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
9 - على طلاس الاثنين 13 غشت 2018 - 16:38
قناة الرياضية طبلت و هللت انها ستنقل المباراة على تي ان تي وكل منا ألغى التزاماته مقررا انه سيجلس امام التلفاز بالبيت لمتابعة المباراة ،لكن حصل العكس من ذلك ولم تكلف القناة الرياضية عناء اخبار المشاهد بالمستجدات حول النقل.في نظر القناة اي نوع من المشاهدين التي تتعامل معه بهذا الاستهتار ؟
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
7
10 - واحد غريب الاثنين 13 غشت 2018 - 16:44
نظرا لقرب المغرب من أوربا شاهدت المبارة في عدة أقمار منها canal+Poland إلى القناة الاسبانية1 إلى Fox sportووووووو
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
11 - hamid الاثنين 13 غشت 2018 - 16:45
حتى التوضيح جاء غامضا اين المشكل التقاط التردد في الجنوب هو دائم وليس ظرفي هل هناك قنوات اسبانية اشترت حقوق بث المبارة وبالتالي فان تردد قناة الرياضية سيجعل فئة من الجمهور الاسباني يتابع المبارة وليس له الحق في ذلك ثم اين قنواتنا العزيزة التي تجري المبارة داخل مجال تغطيتها بما ان لكم مشكل لماذا عرضتم على الاتحاد الاسباني اجراء مبارة فيها مشاكل اصلا خلاصة القول العشوائية انتشرت في كل مجال والخلاصة ان البلاد برمتها ضربها عفريت من الجن افقدها صوابها فلم تعد تدري اي اتجاه تسير
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
12 - khalid الاثنين 13 غشت 2018 - 16:55
لا أفهم داءما تتكلمون على سبتة و مليلية و تنسون الجزر الكناري المحتلة أيضا
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
1
المجموع: 12 | عرض: 1 - 12

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.