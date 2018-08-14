آل الشيخ: لجنة تنظر في مُباراة الوداد والأهلي

هسبورت - آمال لكعيدا*

عَبّر طلال آل الشيخ، مدير بطولة الأندية العربية مستشار رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، عن أسفه للخبطة التنظيمية التي تسببت في عدم إجراء مباراة الوداد البيضاوي وضيفه الأهلي الليبي، نهاية الأسبوع المنصرم، لحساب الدور 32 من منافسة كأس العرب.

وقال آل الشيخ، في تصريح خص به "هسبورت"، إن إدارة الاتحاد العربي مازالت في انتظار قرار لجنة الانضباط، متحفّظا عن الإفصاح عن الأحكام الممكن أن تصدر بخصوص ملف مباراة الوداد البيضاوي والأهلي الليبي، مردفا: "نحن ننتظر القرار، اللجنة بصدد دراسة الملف بما أن الحالة موضوع الجدل شائكة. طلبنا من المسؤولين في لجنة الانضباط الاستعجال بالإعلان عن قرارها بخصوص مصير المباراة حتى لا يتأثر السير العام للبطولة".

وفي موضوع ذي صلة، قرّرت إدارة الوداد البيضاوي، بتنسيق مع شركة "الدار البيضاء للتظاهرات"، منح الجماهير التي اقتنت تذكرة مباراة فريقها أمام أهلي طرابلس فرصة استبدالها بتذكرة حضور مباراة الفريق "الأحمر" أمام ماميلودي صن داونز الجنوب إفريقي، عن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، المبرمجة الجمعة المقبل.

وستنطلق عملية استبدال التذاكر، بحسب بلاغ صادر عن الشركة المذكورة، اليوم الثلاثاء وتستمر إلى غاية الخميس، في الفترة ما بين التاسعة صباحا والسابعة مساءً، بالشبابيك المقابلة للمسبح الأولمبي بمركب محمد الخامس.

وفشل مسؤولو الاتحاد العربي لكرة القدم في إقناع الوداد البيضاوي بتأجيل إجراء المباراة أمام نادي الأهلي الليبي إلى أمس الأحد، علما أنها كانت مبرمجة الجمعة، قبل أن يتم تأجيلها للوهلة الأولى، بتوافق جميع الأطراف، لأربع وعشرين ساعة، ثم قرر الاتحاد تأجيلها مرة ثانية للمدة نفسها بتنسيق مع الضيوف، في وقت رفض فيه مسؤولو الوداد البيضاوي هذا الأمر.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com