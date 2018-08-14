شدّ وجذب ينسفان جمعًا عاديا لأولمبيك خريبكة

صالح الخزاعي من خريبكة

تحول الجمع العادي الاستثنائي لنادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، المنعقد مساء اليوم، إلى مناسبة للتراشق بالاتهامات بين رئيس النادي وعدد من المنخرطين، قبل أن يتقرّر رفع اللقاء وتأجيل البت في جدول أعماله إلى موعد لاحق، أملا في تهدئة النفوس وضبط الإجراءات القانونية لعقد الجموع العامة.

وانطلق الجمع العام العادي بتدخّل لعبد الكريم فاسيني، أحد المنخرطين في نادي أولمبيك خريبكة، في نقطة نظام في الثواني الأولى من اللقاء، مؤكدا أن "الجمع العام تعتريه مجموعة من الاختلالات القانونية، من ضمنها توصل المنخرطين بدعوات الحضور قبل يوم أو يومين من انعقاده، وذلك بطريقة مهينة في المقاهي"، وفق تعبيره.

وأشار المتحدث ذاته، بطريقة انفعالية وقوية، إلى أن "رئيس النادي اتخذ مجموعة من القرارات السيادية بشكل انفرادي، من ضمنها انسحاب النادي من المكتب المُديري لأولمبيك خريبكة، وعدم تمكين المنخرطين من التقريرين الأدبي والمالي قبل أيام ليتسنى لهم الاطلاع على مضامينهما وتقديم الاقتراحات المناسبة؛ كما أن التقريرين المتوصل بهما غير موقعيْن".

وتشبثّ عدد من المنخرطين بضرورة تأجيل اللقاء، فيما أكّد فاسيني أن "الجمع العام السنوي العادي، الذي من المقرّر أن يتحول إلى جمع عام استثنائي، من أجل ملاءمة النظام الأساسي طبقا للقوانين الجاري بها العمل، لن ينعقد اليوم بأي حال من الأحوال"، مضيفا أن "غضب جماهير أولمبيك خريبكة يفرض على رئيس النادي الانسحاب من المكتب، أو على الأقل عدم البقاء في الواجهة".

من جهته أكّد المصطفى السكادي، رئيس نادي أولمبيك خريبكة لكرة القدم، على "ضرورة إنجاح اللقاء من أجل مصلحة الفريق، على اعتبار أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تؤكّد أن عدم إجراء الجموع العامة قبل 15 غشت سيحرم الأندية من المنحة السنوية التي تقدّم لها"؛ وهو الطرح الذي تقدّم به كل من ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، وممثل عصبة تادلة لكرة القدم.

وأكّد رئيس النادي أنه "يمكن للمخرطين مراسلة الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إذا تبيّن لهم أي خلل في المسطرة الإدارية والقانونية للجمع العام". غير أن المنخرطين رفضوا مراسلة الجامعة، على اعتبار أن "المكتب المسير للنادي هو المتضرر من هذه الوضعية، خاصة إذا تم عقد الجمع العام بتلك الطريقة الاستعجالية وغير المضبوطة من الناحية القانونية".

وبعد احتدام النقاش بين الرئيس وبعض المنخرطين، قرّر الجميع وقف اللقاء لبضع دقائق من أجل تهدئة النفوس والتوصل إلى حل توافقي، وهي المدة التي استغلها المنخرطون لعقد جلسة مغلقة في ما بينهم، ومناقشة الأوضاع قبل الالتحاق مجددا بالقاعة واستئناف اللقاء، غير أن مجموعة منهم واصلوا تشبثهم بتأجيل الجمع العام، وهو ما استجاب له الرئيس تحت ضغطهم.