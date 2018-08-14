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الرئيسية | رياضة | هاتف محمد صلاح يدفع ليفربول إلى مراسلة الأمن

هاتف محمد صلاح يدفع ليفربول إلى مراسلة الأمن

هاتف محمد صلاح يدفع ليفربول إلى مراسلة الأمن
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 13:54

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ليفربول الإنجليزي تقدم بشكوى إلى الشرطة ضد لاعبه المصري محمد صلاح بداعي استخدام هاتفه المحمول أثناء قيادته سيارته.

وذكرت صحيفة "أ س" الإسبانية أن النادي الإنجليزي علم بالمخالفة التي ارتكبها المهاجم المصري من خلال مقطع مصور "فيديو" تم نشره عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الانترنت.

وتم تصوير المقطع من قبل أحد الجماهير الذي اقترب من سيارة صلاح، مع أخرين، لطلب توقيع النجم الكبير على "أوتوغراف". وظهر صلاح خلال الفيديو وهو يستخدم هاتفه المحمول خلال تواجده وسط ازدحام مروري.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن هذه الواقعة حدثت أول أمس الأحد، عقب مباراة ليفربول أمام ويستهام، في الدوري الإنجليزي.

وقال أحد المتحدثين باسم نادي ليفربول، لم تذكر "أ س" اسمه، في تصريحات لوسائل الإعلام البريطانية من بينها صحيفة "ليفربول ايكو"، "قدم النادي تقريرا عن المقاطع المصورة والظروف المصاحبة للواقعة إلى الشرطة بعد أن تحدث مع اللاعب، أي متابعة لهذا الموضع لاحقا ستتم داخل النادي، لن يدلي النادي أو اللاعب بأي تصريحات حول هذا الأمر بعد الآن".

وقالت شرطة مقاطعة مرسيسايد، التي تتبعها مدينة ليفربول، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "لقد تم إخبارنا بأن هناك فيديو يظهر فيه اللاعب وهو يستخدم هاتفه المحمول أثناء القيادة، لقد تم نقل الموضوع إلى القسم المختص، نشكركم على إخبارنا".

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