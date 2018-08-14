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الرئيسية | رياضة | البرازيلي رونالدو يكتفي بـ4 أيام في مستشفى إبييزا

البرازيلي رونالدو يكتفي بـ4 أيام في مستشفى إبييزا

البرازيلي رونالدو يكتفي بـ4 أيام في مستشفى إبييزا
هسبريس ـ مُتابعة
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 15:54

غادر لاعب كرة القدم البرازيلي السابق رونالدو نازاريو دي ليما، اليوم الثلاثاء، مستشفى مدينة إيبيزا ابجزر البليار الإسبانية، بعد احتجازه أربعة أيام.

وخرج لاعب برشلونة وريال مدريد وإنتر وميلان السابق من مستشفى "نويسترا سينيورا ديل روساريو" في إيبيزا، التي كان يقضي فيها عطلته، متجنبا وسائل الإعلام التي كانت تنتظره خارجها.

وكتب المهاجم السابق، الذي قاد منتخب بلاده للتتويج بلقب مونديال كأس العالم في 2002، وتوج به أيضا في نسخة 1994 دون أن يلعب، عبر شبكات التواصل الاجتماعي إنه الاستشفاء تم نظرا لإصابته بانفلونزا قوية.

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