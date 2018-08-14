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الرئيسية | رياضة | ميسي يقاطع اللعب للمنتخب الأرجنتيني مؤقتا

ميسي يقاطع اللعب للمنتخب الأرجنتيني مؤقتا

ميسي يقاطع اللعب للمنتخب الأرجنتيني مؤقتا
هسبريس - إفي
الثلاثاء 14 غشت 2018 - 20:15

ذكرت تقارير صحفية أرجنتينية، اليوم الثلاثاء، أن قائد "الألبيسيليستي" ليونيل ميسي أخبر المدرب المؤقت، ليونيل سكالوني، بأنه لن يشارك في المباريات الودية التي سيخوضها المنتخب حتى نهاية العام الجاري.

ونقلت صحيفة "كلارين" اليومية عن "مصادر" من داخل الاتحاد الأرجنتيني، الخبر وعلقت عليه قائلة: "قنبلة داخل المنتخب: ليونيل ميسي لن يعود هذا العام، وهناك شكوك حول مستقبله".

بينما أكد المتحدثون الرسميون للاتحاد في تصريحات لـ"إفي" أنهم "ليس لديهم أي معلومة بخصوص هذا الأمر".

وستخوض الأرجنتين، التي يقودها سكالوني فنيا بشكل مؤقت إلى جانب أيمار، مباراتين وديتين خلال شهر شتنبر في الولايات المتحدة أمام جواتيمالا وكولومبيا.

وستقام مواجهة غواتيمالا (7 سبتمبر) على ملعب "لوس أنجلوس التذكاري"، بينما سيحتضن ملعب "ميتلايف" بنيو جيرسي مواجهة "لوس كافيتيروس" (11 شتنبر).

وتمثل هاتين المباراتين الظهور الأول للمنتخب الأرجنتيني عقب توديع مونديال روسيا من ثمن النهائي على يد فرنسا بنتيجة (4-3)، والتي تسببت في إقالة خورخي سامباولي من منصبه.

أما جريدة "أوليه" فعنونت بأن ميسي "لن يتواجد بشكل مبدئي" في أي مباراة سيخوضها المنتخب حتى نهاية العام.

كما أكدت بعض البرامج التليفزيونية أن قائد البلاوغرانا لن يرتدي أيضا قميص الأرجنتين العام القادم الذي سيشهد استضافة البرازيل لبطولة كوبا أمريكا.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - زيدود الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:18
ميسي حل بطنجة فأخذ جرعة المقاطعة رغم أنه لم يمضي وقت طويل .أخذ الكأس وقاطع منتخب بلاده
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2 - abdou rabat الثلاثاء 14 غشت 2018 - 21:30
ميسي لا يملك مفاتيح صانع ألعاب مع المنتخب الأرجنتيني وفي المسابقات العالمية الكبرى وقد اثبتث التجربة دالك من خلال مشاركته في أربع نهائيات. يبقى مارادونا أحسن من لمس الجلدة لأنه عاصر النجوم الكبار ديال كرة القدم تلك الفترة ولديه كاريزما خاصة داخل الميدان وخارجه
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