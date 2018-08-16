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الرئيسية | رياضة | إدانة مشجع لباريس سان جيرمان بالحبس 6 أشهر

إدانة مشجع لباريس سان جيرمان بالحبس 6 أشهر

إدانة مشجع لباريس سان جيرمان بالحبس 6 أشهر
هسبريس ـ مُتابعة
الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:37

أدين مشجع لنادي باريس سان جيرمان لكرة القدم بالحبس لمدة ستة أشهر بعد أن حاول حرق لافتة ضخمة، كانت معلقة على مبنى سكني بمارسيليا، تكريما لفريق OM المنتمي لهذه المدينة.

وأوضحت إذاعة "فرانس بلو بروفينس" أن الرجل، الذي يبلغ من العمر 37 عاما وخضع للمحاكمة في مارسيليا، أدين أمس بالحبس لمدة عام، وسيجري إعفائه من قضاء نصف هذه المدة إلا إذا كرر فعلته.

وكان المدان ،الذي توجه لمارسيليا حاملا معه عبوات حارقة وقناعا وقفازين، قد اعتقل حين كان بصدد إضرام النيران في لافتة وضعتها العلامة التجارية "أديداس" للملابس الرياضية.

وكان مكتوبا على اليافطة المستهدفة "الأوائل للأبد"، وذلك بمناسبة الاحتفال بمرور 25 عاما على فوز مارسيليا بدوري أبطال أوروبا في موسم 1992-1993.

وإلى جانب عقوبة الحبس، التي قد يتم إعفاء المدان منها حال قبل ارتداء سوار إلكتروني لتحديد موقعه، حكمت المحكمة عليه بألا يعود مدة عامين إلى أقليم "بوش دو رون"، وعاصمته مارسيليا، بالإضافة إلى منعه من حضور أي حدث رياضي.

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