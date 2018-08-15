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الرئيسية | رياضة | راموس ينفي تعمد إصابة صلاح في دوري الأبطال

راموس ينفي تعمد إصابة صلاح في دوري الأبطال

راموس ينفي تعمد إصابة صلاح في دوري الأبطال
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 15 غشت 2018 - 19:48

رد قائد نادي ريال مدريد لكرة القدم سيرخيو راموس على الانتقادات الأخيرة التي وجهها له الألماني يورغن كلوب، المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على خلفية التصرفات التي قام بها في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تسببت في إصابة خطيرة للاعب المصري محمد صلاح.

وقال راموس، خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الاستونية تالين، على هامش مباراة بطولة كأس السوبر الأوروبية: "لن أؤكد مجددا على هذا الموضوع، رأي كل شخص يجب أن يحترم وقد قلت رأيي قبل ذلك وسأقوله مرة أخرى، صلاح تعلق بذراعي أولا ولم يكن لدي أي نية للإضرار بأحد الزملاء".

وخرج صلاح، نجم ليفربول، من ملعب المباراة مصابا بعد احتكاك مع راموس، مما أثر سلبيا على الفريق الإنجليزي الذي خسر اللقاء في النهاية أمام ريال مدريد بنتيجة 3 / 1.

وأضاف راموس قائلا: "إنه يريد تبرير عدم فوزه بالمباراة النهاية، إنه ليس النهائي الأول الذي يخسره، فليهتم بشأنه ويتركنا نحن الذين نقدم منذ سنوات مستويات عالية للغاية".

وحاول راموس التخفيف من نبرته العدائية ضد كلوب، حيث أكد أنه صوت لصالحه كأحد أفضل المدربين في العام. واستطرد : "بالفعل صوت لصالحه كأحد أفضل المدربين في الموسم، بالنسبة لي ذلك الرأي لن يجعلني أتراجع عن الاعتراف بأنه كان أحد أفضل المدربين في العالم، وذلك حتى يشعر بالمزيد من الهدوء".

وكان كلوب قد عاد قبل بضعة أيام لانتقاد تصرفات راموس في نهائي دوري أبطال أوروبا الأخير؛ الذي أقيم في العاصمة الأوكرانية كييف في ماي الماضي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - ملاحظ الأربعاء 15 غشت 2018 - 20:42
لم يسبق لي سماع ان لاعبا اعترف بانه اصاب لاعبا في القريق الخصم بطريقة متعمدة واللاعب راموس ليس اسثناءا من القاعدة
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2 - محمد الوزاني التهامي الأربعاء 15 غشت 2018 - 20:56
راموس لاعب قوي ذو بنية قوية تنتفكر نهار لعبوا معاه المنتخب المغربي الاسود قتلوه ما بانش حداهم الصراحة هيا هادي. تبارك الله على الاسد المحارب امرابط الله يحجبو ويحفظو سالا معه الصراحة المنتخب المغربي قدم اداء جيد امام المنتخب الاسباني شرفونا هذه حقيقة لا يستطيع احد انكارها. انا شاهدت المباراة في اسبانيا لانني من المغاربة المقيمين هناك وهناك اسبان كانوا طيلة الوقت يمدحون لعب منتخبنا المغربي ويتحدثون عن لاعبينا. ياربي يبقاو ديما بصحتهم وبمستواهم المعهود ويحميهم من كل شر انا عزاز عليا لاعبين المنتخب المغربي وكل شخص يمثل المغرب جيدا في كل مجال ويشرفه.
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3 - لعب غيرها الأربعاء 15 غشت 2018 - 20:58
بل العكس صحيح لقد تعمدت ضربه وهذا يفهم من الطريقة الي تحدثت عن ذلك بعد المباراة حيث ان قلت في كرة القدم كل شي قد يحدث كما تمنيت له ان يوفق في مشواره لكي توهم الجميع بان الحادثة لم تكن عن قصد والابشع من ذلك لم تبدي اي اسف على مافعلته به وتصر على عدم الاعتذار لان الاعتذار سوف يضعك في موقف محرج الا وهو الاعتراف بالذنب فكيف تفسر اذن تذخلك العنيف الذي اتى متزامنا مع بداية المونديال وفي الوقت الذي تتكلم فيه الصحافة الدولية عن اهميته في قيادة منتخب بلاده !!! لكن لاتحتاج ان تدافع عن نفسك لانك لن تعاقب حتى لو كنت مذنبا
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