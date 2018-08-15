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الرئيسية | رياضة | الحواصلي: أنصفني لقب أحسن حارس في الدوري

الحواصلي: أنصفني لقب أحسن حارس في الدوري

الحواصلي: أنصفني لقب أحسن حارس في الدوري
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الأربعاء 15 غشت 2018 - 16:16

عبّر عبد الرحمان الحواصلي، حارس مرمى فريق حسنية أكادير لكرة القدم، عن سعادته الكبيرة بعد تتويجه بلقب أحسن حارس في البطولة الاحترافية، الذي ناله بداية هذا الأسبوع خلال حفل "ليلة النجوم" المنظم في الدار البيضاء من لدن الاتحاد المغربي للاعبي كرة القدم المحترفين بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للعبة.

وقال الحواصلي، في تصريح لـ"هسبورت"، إن فرحته لا توصف بعد هذا التتويج الذي جاء في وقته، خصوصا في ظل المنافسة الشرسة مع حراس آخرين متألقين رفقة فرق وطنية أخرى، أمثال أنس الزنيتي ورضا التكناوتي ومختار مجيد.

واعتبر حارس مرمى "غزالة سوس" نيله جائزة أحسن حارس في الموسما إنصافا له ولرفاقه وكل مكونات حسنية أكادير بعد موسم شاق خاضه الفريق "السوسي"، مضيفا أن هذا التتويج سيكون تحفيزا وضغطا إيجابيا سيدفعه إلى الاشتغال أكثر لرفع التحدي لمزيد من العطاء.

وكشف أحسن حارس في البطولة أنه كان يعمل بجد ويمني النفس منذ مواسم لتحقيق هذا اللقب، حيث إنه "بالرغم من كونه لقبا فخريا، فإن قيمته تبقى كبيرة ومهمة، ستساعده للعمل بمزيد من الثقة في النفس لتحقيق أهداف وألقاب أخرى فردية وجماعية"، يضيف المتحدث ذاته.

ونوّه الحواصلي بعمل مختلف مكونات الفريق "السوسي" الذي يحمل قميصه للموسم الثاني، مؤكدا أن الفضل في هذا التتويج يعود إليها بالأساس بالنظر إلى العمل الجبار الذي قامت به طيلة الموسم؛ في مقدمتها مدرب الحراس زكرياء شلوحة ولاعبو وإدارة الفريق والجماهير السوسية التي رحبت به ودعمته مند يومه الأول بعاصمة سوس، إضافة إلى أسرته الصغيرة والكبيرة.

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