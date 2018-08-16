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الرئيسية | رياضة | الوداد يستعين بالنيجيري أوكيتشوكو أربعة مواسم

الوداد يستعين بالنيجيري أوكيتشوكو أربعة مواسم

الوداد يستعين بالنيجيري أوكيتشوكو أربعة مواسم
هسبورت - محمد أمين متبار*
الخميس 16 غشت 2018 - 04:05

حَسم نادي الوداد البيضاوي لكرة القدم رسميا قائمة لاعبيه الأجانب الأربعة للموسم الجديد، بعد أن تم التوقيع بشكل رسمي مع المهاجم النيجيري غابرييل أوكيتشوكو لأربعة مواسم، لينضم إلى مواطنه بابا توندي والليبيري ويليام جيبور والمدافع الإيفواري الشيخ كومارا.

وأكّد مصدر وثيق الاطلاع من داخل الوداد البيضاوي، في تصريح لـ"هسبورت"، أن إجراءات التوقيع للمهاجم النيجيري تمت بنجاح، بعد اجتيازه فترة تجريب مع الفريق الأول، إذ خاض رفقته فترة التحضيرات للموسم الجديد منذ بدايتها، والتي عرفت أيضا تنظيم معسكر إعدادي في تونس بقيادة المدرب فوزي البنزرتي، الذي انفصل عن الفريق.

وبإتمامه صفقة انتقال الدولي النيجيري الذي شارك مع منتخب بلاده للاعبين المحليين في "CHAN" الأخير، يكون الوداد البيضاوي قد سد الخصاص الحاصل على مستوى خط الهجوم، والذي عانى منه طيلة الفترة الماضية، بعد غياب الإقناع عن شيسوم شيكاتارا، وتواضع أداء الأرجنتيني أليخاندرو كينتانا.

وتقترب إدارة نادي الوداد البيضاوي من تأهيل واتارا، وهو لاعب إيفواري شاب، قبل إعلان انضمامه بشكل رسمي إلى "الفريق الأحمر"، بعقد يمتد لخمس سنوات، إذ يعتبر اللاعب، الذي سيمارس الموسم المقبل في فئة الأمل للنادي البيضاوي، أحد المعوّل عليهم لفرض نفسهم داخل الفريق الأول في المستقبل القريب، بعد القدرات الهائلة التي أظهرها خلال فترة الاختبار.

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