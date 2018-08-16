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الرئيسية | رياضة | زيدان يرغب في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي

زيدان يرغب في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي

زيدان يرغب في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي
هسبريس - متابعة
الخميس 16 غشت 2018 - 02:01

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يضع صوب عينيه تدريب فريق جديد خلال الموسم المقبل 2019-2020.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان يستهدف العمل في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) وذلك عبر بوابة مانشستر يونايتد ليخلف البرتغالي جوزيه مورينيو، مشيرة إلى أن نادي مانشستر يونايتد لم يدخل في مفاوضات مع المدرب الفرنسي في الفترة الأخيرة.

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