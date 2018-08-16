زيدان يرغب في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي

هسبريس - متابعة

قالت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، إن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان يضع صوب عينيه تدريب فريق جديد خلال الموسم المقبل 2019-2020.

وأوضحت الصحيفة، أن زيدان يستهدف العمل في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) وذلك عبر بوابة مانشستر يونايتد ليخلف البرتغالي جوزيه مورينيو، مشيرة إلى أن نادي مانشستر يونايتد لم يدخل في مفاوضات مع المدرب الفرنسي في الفترة الأخيرة.