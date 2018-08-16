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الرئيسية | رياضة | أتلتيكو يهزم الريال برباعية ويتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الثالثة

أتلتيكو يهزم الريال برباعية ويتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الثالثة

أتلتيكو يهزم الريال برباعية ويتوج بالسوبر الأوروبي للمرة الثالثة
هسبريس - د.ب.أ
الأربعاء 15 غشت 2018 - 22:45

توج أتلتيكو مدريد الإسباني بلقب كأس السوبر الأوروبي لكرة القدم للمرة الثالثة في تاريخه بعدما حقق فوزا كبيرا على جاره اللدود ريال مدريد بنتيجة (4-2) ضمن اللقاء الذي جمعهما مساء الأربعاء على ملعب (لي كوك أرينا) بالعاصمة الإستونية تالين.

انتهى شوطا المباراة الأصليان بهدفين في كل شبكة حيث افتتح الأتلتي باب التسجيل مبكرا بعد 49 ثانية بقدم دييجو كوستا، قبل أن يعدل الفرنسي كريم بنزيمة الكفة للريال في الدقيقة 27.

وفي النصف الثاني، وضع القائد سرخيو راموس الميرينجي في المقدمة من علامة الجزاء في الدقيقة 63 ، ولكن عاد كوستا مجددا بأتلتيكو للقاء بهدف التعادل في الدقيقة 79.

وفي الشوط الإضافي الأول، أضاف "الروخيبلانكوس" هدفين حملا توقيع ساؤول نييجيز وكوكي ريسوركسيون في الدقيقتين 99 و104 على الترتيب.

وبهذا يضع رجال الأرجنتيني دييغو سيميوني حدا لمسلسل التفوق الملكي في النهائيات الأوروبية، وتحديدا في نسختي دوري الأبطال في 2014 و2016 ، ويكرروا النجاح الذي حققوه في نهائي البطولة قبل 6 سنوات عندما اكتسحوا تشيلسي الإنجليزي بأربعة أهداف لواحد، ليضيفوا اللقب الثالث لخزائن الفريق (2010 و2012 و2018).

في المقابل، فشل الريال في دخول تاريخ البطولة بتتويجه باللقب الثالث على التوالي كأول فريق يحقق هذا الإنجاز، ويكتفي بالألقاب الأربعة التي حققها أعوام (2002 و2014 و2016 و2017).

كما عجز الميرينغي عن معادلة الرقم القياسي لبرشلونة وميلان كأكثر المتوجين بلقب هذه البطولة (5 ألقاب)

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (7)

1 - بارصاوية الأربعاء 15 غشت 2018 - 22:53
مبروك الاتلتيكو وتستاهل الفوز عن جدارة أشفق عليك ياريال أيامك سلات كتعولي على الحاشيات والركنيات عاقو بكم
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14
2 - جمال.ع الأربعاء 15 غشت 2018 - 22:57
الريال سوف تعاني فقدت العمود الفقري رولاند و والعقل المدبر زيدان .....هذي البداية ومز اااال مزااال
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35
3 - ديما ريال الأربعاء 15 غشت 2018 - 22:59
كبوة البداية ليس أكثر وعاش الريال ولا عاش من خانه سنعود وسنقتلع الأخضر واليابس سنعود ونذل الجميع .
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-55
4 - omar الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:10
لقد ذهبت ايام الدون ✋.... ريال مدريد صفر لقب هذه السنة
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20
5 - cr7 الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:20
لو كان كريستيانو موجود بالمرينغي لما سمح بهذه المهزلة بيريز هو السبب في رحيله عن الملكي قدّم إستقالتك فورا
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4
6 - النغماري الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:27
سيعاني ريال مدريد نفسيا كثيرا هذه السنة. و قد يخسر لقاءات جراء هروب رونالدو و زيدان
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14
7 - knitrii الأربعاء 15 غشت 2018 - 23:28
أول الغيث أربع قطرات
التبديلات التي قام بها المدرب هي سبب الخسارة
مع عدم توزيع المجهود البدني على طول المباراة زد على ذلك المستوى الضعيف للاعبي الهجوم .بال.بنزيما.مايورال
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5
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