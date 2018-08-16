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كُتّاب وآراء
المنتخب المغربي يفقد 5 رتب بتصنيف "فيفا" الجديد
تراجع المنتخب الوطني المغربي 5 مراتب في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، الصادر هذا اليوم، مقارنة بتصنيفه في آخر تحديث.
واحتل "أسود الأطلس" الدرجة 46، بعد المنتخب الغاني في المرتبة 45 ونظيره البلغاري المصنف 47 في الترتيب نفسه.
المنتخب المصري أكثر المنتخبات تراجعا في الترتيب، حيث تراجع 20 مركزا دفعة واحدة، من المركز 45 إلى المركز 65 عالميا، والحادي عشر أفريقيا، والثالث عربيا بعد منتخب تونس والمغرب.
ترتيب المنتخبات الأول بعد انتهاء "مونديال روسيا" أعطى الصدارة لـ"الديكة"، بعد نجاح الفرنسيين في الظفر بلقب كأس العالم 2018.
وجاءت ثانية بلجيكا وثالثة البرازيل، ثم كرواتيا والأوروغواي وإنجلترا والبرتغال وسويسرا وإسبانيا والدنمارك والأرجنتين، على التوالي.