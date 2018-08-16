الاحتفاء بـ"سوبر أتلتيكو" يعم الصحف في إسبانيا

هسبريس - إفي

أبرزت الصحف الإسبانية الصادرة اليوم الخميس فوز أتلتيكو مدريد (4-2) على ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي، واصفة الفريق الذي يقوده الأرجنتيني دييغو سيميوني بـ"سوبر أتلتيكو" بعد أن توج بهذا اللقب للمرة الثالثة.

وبصورة للمهاجم دييغو كوستا وهو يرفع الكأس بين زملائه، اختارت صحيفة "ماركا" عنوان "بعظمة"، مبرزة أن فريق الروخيبلانكوس اصبح "بطل السوبر الأوروبي".

وفي عنوان فرعي، أبرزت الصحيفة أن "رجال سيميوني انتفضوا في الوقت الإضافي وتقدموا بهدفين لساؤول (نيجييز) وكوكي (ريسوريكسيون) أمام ريال مدريد بدا مختفيا في مباراة رائعة سجل فيها كوستا ثنائية" في بدايتها.

كما لفتت الصحيفة الإسبانية الانتباه إلى "الأخطاء الدفاعية الخطيرة لدى الميرينغي بشكل يدعو لتعزيز صفوف الفريق"، مبرزة على جانب آخر أن "التشولو" أصبح "المدرب الأكثر تتويجا بالألقاب في تاريخ أتلتيكو".

من جانبها، اختارت صحيفة "آس" صورة جماعية لفريق أتلتيكو مدريد مع كأس السوبر الأوروبي، الثالث في خزانته، ولم تجد عنوانا أفضل من شعار النادي في منتصف الصفحة.

وأبرز المنبر تصريح رئيس النادي، إنريكي سيريزو، الذي أكد أن فريقه سيسعى لـ"الفوز بالتشامبيونز ليغ"، وسيميوني حين قال عقب المباراة: "فزنا على خصم يحظى بهيكل ضخم وتاريخ طويل".

أما الصحيفة الكتالونية "موندو ديبورتيفو" فعنونت صفحتها الرئيسية بـ"سوبر أتلتيكو"، مع صورة لكوستا وهو يرفع الكأس، مبرزة أن اللاعب الإسباني صاحب الأصول البرازيلية "سجل هدفين قاد بهما رجال التشولو أمام ريال مدريد الجديد تحت قيادة لوبيتيغي".

من جانبها، اختارت صحيفة "سبورت" صورة للوبيتيغي وعنونتها بـ"الأولى على الجبين.. الريال بقيادة لوبيتيغي يُهان في الوقت الإضافي"، مبرزة أن "مدرب الملكي الجديد خسر أول نهائي له مع الفريق في كأس السوبر الأوروبي أمام أتلتيكو متفوق للغاية".

وفي الجزء الأعلى من صفحتها الرئيسية، أبرزت "سبورت" أن نجم برشلونة الأرجنتيني ليونيل ميسي "يتعهد بالكفاح من أجل التشامبيونز ليغ" الغائب عن خزائن الكتلان منذ 2015.