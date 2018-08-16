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الرئيسية | رياضة | مدرب البارصا يرفض "صخب ميسي" بالأرجنتين

مدرب البارصا يرفض "صخب ميسي" بالأرجنتين

مدرب البارصا يرفض "صخب ميسي" بالأرجنتين
هسبريس ـ مُتابعة
الخميس 16 غشت 2018 - 17:54

انتقد المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لكرة القدم، ارنستو فالفيردي، حالة الصخب الدائرة حول ليونيل ميسي، قائد ونجم فريقه، في الأرجنتين، مؤكدا أن اللاعب يحتاج إلى الدعم وإلى فريق مساند له لكي يتمكن من تقديم موهبته داخل الملعب.

وقال فالفيردي عقب فوز برشلونة على بوكا جونيورز الأرجنيتني بثلاثية، في بطولة كأس خوان جامبر، إن "ميسي يحتاج إلى أن يشعر بأنه على ما يرام مثل جميع اللاعبين الأخرين، وينبغي أن يشعر بأنه بخير في المباريات وإحراز الأهداف ويحتاج أيضا إلى أن يعرف أن الفريق يدعمه، وهو أمر يحتاجه أي لاعب".

وثار جدل كبير في الأرجنتين خلال الأيام القليلة الماضية حول مستقبل ميسي مع المنتخب الأرجنتيني، بعد اخفاق الأخير وخروجه المبكر من منافسات بطولة كأس العالم 2018 بروسيا.

وأضاف المدرب الإسباني قائلا: "لا أعتقد أن ليو مختلف عن اللاعبين الأخرين، ولكن ما يحدث هو أن المحيط حوله يعج بالصخب بسبب قيمته كلاعب ولأن في الأرجنتين يصنعون الكثير من الضوضاء". واختتم: "هنا نحاول تهيئة محيط داعم له من أجل أن يتمكن من عرض موهبته بأكملها داخل الملعب".

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