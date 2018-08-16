احتفاء بمائوية تأسيس "سبيد النرويجي" في الرباط

هسبريس - و.م.ع

احتفل نادي "إس كو سبيد" النرويجي بذكرى تأسيسه المائوية بالعاصمة المغربية الرباط، في ختام مخيمه التدريبي الذي أقامه طيلة 10 أيام بالمملكة، في صنف السباحة، بوفد يضم 150 عضوا.

وأعرب أولا فايكن، رئيس "إس كو سبيد"، في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، عن "سعادت بقضاء هذه المدة في المغرب، لا سيما أنها المرة الأولى التي يزور فيها النادي بلدا إفريقيا.

وأوضح فايكن أنها "تجربة جميلة لسباحينا الذين استمتعوا كثيرا باستكشاف ثقافة جديدة وروعة الأماكن التي يزخر بها المغرب"، مضيفا "أنا على يقين بأن سباحينا وكذا عائلاتهم سيكونون سعداء بالقدوم مرة أخرى إلى المغرب كسياح".

من جهتها، أوضحت نادية أعراب، رئيسة المجلس الاستشاري للمغاربة المقيمين بالدول الأسكندنافية، أنها المرة الأولى التي ينظم فيها "نادي إس كو سبيد" مخيما تدريبيا خارج أوروبا، مضيفة أن الوفد النرويجي يضم 154 عضوا مع سباحين يمثلون جميع الفئات العمرية.

وتابعت أن المجلس "حرص على استقدام النادي إلى المملكة من أجل تصحيح عدد من الأفكار المسبقة عن المغرب التي نصادفها في المجتمع النرويجي"، مشيرة إلى أنه علاوة على الجانب الرياضي، فإن هذا الحدث يغطي أيضا الجوانب الاقتصادية والسياحية على اعتبار أن المشاركين النرويجيين استفادوا من جولات بمدن الدار البيضاء ومراكش والمهدية، إضافة إلى مدينة الرباط التي استقروا بها خلال فترة مقامهم بالمملكة.

كما كشفت أعراب أن المجلس ينظم العديد من المناسبات بالنرويج وخارجها، سواء في المجالات الرياضية أو الثقافية أو الفنية من أجل التعريف بشكل أفضل بالمملكة وبثقافتها.

من جهتها، أوضحت تيانا نيلسن، مستشارة السفارة النرويجية بالمغرب، أن هذا اللقاء يتيح تطوير العلاقات بين المغرب والنرويج بشكل أكبر، بفضل الرياضة التي تشكل لغة عالمية وتسمح بإزاحة الحواجز بين السباحين النرويجيين ونظرائهم المغاربة الذين شاركوا في هذا المخيم التدريبي.

وتميز الحفل بتقديم جوائز تقديرية للسباحين المتميزين وأعضاء لجنة التنظيم الذين سهروا على أن تمر إقامة الوفد النرويجي في أفضل الظروف.