المهديوي: اللعب للمغرب حلم ومفخرة لي ولعائلتي

هسبورت - محمد فنڭار*

فِي أوّل خروج إعلامي له، أكّد أشرف المهديوي، اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية وعميد فريق "ترنتشين" السلوفاكي، أنه محظوظ جدا للمرور عبر مدرسة "أياكس أمستردام" الهولندي، وتلقى فيها تكوينه لسنوات، مبرزا أن مساره لا يزال في بدايته ويتطلّع إلى المستقبل من أجل إظهار موهبته واللعب مع المنتخب الوطني المغربي.

المهديوي، ذو الـ22 ربيعا، تكلّم بصدق لـ"هسبورت" عن علاقته بكرة القدم منذ سن صغيرة وارتباطه بعائلته "الريفية"، بحكم ازدياد والديه في الحسيمة وميضار التابعة لإقليم الدريوش. وحكى اللاعب الهولندي ذو الأصول المغربية عن رغبته في تمثيل بلده الذي يتشبّث به، منتظرا الفرصة للمناداة عليه في القريب العاجل، بحكم أن أعين "مانشيستر سيتي" الإنجليزي و"إشبيلية" الإسباني ترصدانه من أجل انتدابه، وهو أمر أكّد أنه سمع به ولم يجالس بعد وكيله للحسم في القرار.

حدّثنا عن بدايتك في كرة القدم وخطواتك الأولى في الاحتراف..

مثل جميع الأطفال، لعبت كرة القدم في الشارع واستمتعت بها مع والدي وإخواني وأصدقائي، وبقيت على هذا الحال إلى حين بلوغي سن 16، وبعدها تعاقدت بشكل احترافي مع "أياكس أمستردام" في هولندا، وأود أن أشكر المدرب الهولندي فيم يونك الذي منحني فرصة إبراز مؤهلاتي، لأستقر هناك لثلاث سنوات في فريق الشباب، وأغيّر الوجهة بعد ذلك نحو "أدو دين هاغ" في هولندا للعب بشكل رسمي.

اجتهدت على نحو جيّد في وقت سابق، وبالرغم من ذلك الاجتهاد لم أكسب الرسمية في هولندا، لأتوصل بعرض من الدوري السلوفاكي لفريق "ترنتشين"، وحاليا أركز بشكل كبير على ما أقدّمه داخل الملعب لتحقيق ذاتي.

تتابعك فرق من إنجلترا من بينها "مانشيستر سيتي"، وإشبيلية" الإسباني، هل هذا صحيح؟

سمعت ذلك من بعض المقرّبين، همي الوحيد هو تطوير مستواي، بالرغم من أني أطمع في الأفضل دائما لإثارة انتباه مدرب المنتخب المغربي والجامعة الملكية لكرة القدم.

تتوفّر على خيارين، اللعب لمنتخب المغرب ولمنتخب هولندا، ماذا تفضّل وهل اتّخذت قرارك؟

اللعب للمغرب حلم ومفخرة لي ولعائلتي، أفكّر في الأمر منذ الصغر ولن أحمل إلا ألوان قميص بلادي، وأدعو الله أن يتحقّق حلمي.

هل سبق أن تواصل معك أحد المسؤولين في المغرب بخصوص ذلك؟

حقيقة، لم يتسن بعد ذلك إلى حدود الساعة..

تتوفّر على علاقات جيدة مع لاعبين مغاربة في هولندا؟ من هو لاعبك المغربي المفضّل؟

نعم، أعرف جيدا سفيان أمرابط وكريم الأحمدي، وهذا الأخير قدوتي لأنني ألعب في نفس مركزه، وطريقة لعبه مميزة.. يشرفني أن أكون لاعبا من حجمه.

ما هو الدوري الذي تفضّل اللعب فيه؟ وما هو فريق أحلامك؟

الدوري الإسباني مثير، ويعجبني شخصيا.. أما فريقي المفضّل فهو "أرسنال" الإنجليزي، أفضل طريقه لعبه منذ سنوات، وأتمنى أن يفوز بمزيد من الألقاب مستقبلا.

كلمة أخيرة..

كل الشكر لعائلتي الصغيرة التي دعمتني وتدعمني دائما، لها كل الفضل في ما بلغت الآن، وسأظل ممتنا لهم دائما، وسأكون دائما في خدمة بلدي إن شاء الله.. وديما مغرب.

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