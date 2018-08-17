اتحاد طنجة: مصاريف اللقب تقترب من 4 ملايير‎

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

عقد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم جمعه العام السنوي العادي كما كان مبرمجا، حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وعرض الخطوط العريضة للإستراتيجية التي نهجها ويواصل نهجها مسؤولو "فارس البوغاز" في تدبير وتسيير شؤون الفريق، سواء في ما يتعلق بالتدبير المالي أو الإداري أو حتى التقني.

وأشاد عبد الحميد أبرشان، رئيس الفريق "الطنجاوي"، في كلمة افتتاحية، بدور جماهير الفريق في مجمل أطوار سابع مواسم الاحتراف، مؤكدا أن الدعم الكبير واللامشروط لأنصار الفريق طيلة فترات الموسم كان من بين الأسباب التي ساعدت "فارس البوغاز" على الحفاظ على صدارة ترتيب البطولة منذ الدورة 17 إلى الدورة الأخيرة؛ وبالتالي حسم أول لقب للبطولة في تاريخه.

وكشف التقرير السنوي المالي لاتحاد طنجة مصاريف موسم اللقب التاريخي، إذ صرف ما يقارب أربعة ملايير (23، 554 764 39 درهما)، فيما بلغت قيمة المداخيل 42، 151 932 37 درهما، لتخلف الحصيلة المالية فائضا ماليا قيمته 93، 650 149 درهما، بعد إضافة فائض موسم 2016/2017 المحدد في 74، 053 53 درهما، وقروض أعضاء المكتب المسير البالغ مجموعها 00، 000 929 1 درهم.

وكلفت مصاريف الأجور والمنح خزينة اتحاد طنجة ما يقارب ثلاثة ملايير، بزيادة بلغت نسبة %6،60 مقارنة مع موسم 2017/2016، في وقت عرف مجموع مداخيل الموسم الكروي الماضي زيادة بقيمة 220 مليون سنتيم مقارنة مع مجموع مداخيل موسم 2016/2017.

وعرفت مداخيل الإشهار زيادة بنسبة كبيرة بلغت %120،75، إذ نجح مكتب الرئيس عبد الحميد أبرشان في رفع قيمتها من 00، 000 550 5 درهم في الموسم الكروي 2016/2017 إلى 30، 848 043 10 درهما في الموسم الماضي.

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