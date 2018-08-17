24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

17/08/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
05:1306:4713:3717:1320:1621:37
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

ما هو تقييمكم لخدمات الخطوط الجوية الملكية المغربية؟

  1. احتجاج ضد استهداف الرحل للمحاصيل في سوس (5.00)

  2. سلطات مقريصات تعدم 30 كلبا ضالا بالرصاص (5.00)

  3. تقرير رسمي يشكو شطط ومزاجية الإدارات إلى الملك محمد السادس (5.00)

  4. "أصدقاء المريض" تجمع 59 كيسا من الدم بوزان (5.00)

  5. فضيحة عاملات الفراولة المغربيات تصلُ المحكمة العليا بإسبانيا‎ (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | رياضة | اتحاد طنجة: مصاريف اللقب تقترب من 4 ملايير‎

اتحاد طنجة: مصاريف اللقب تقترب من 4 ملايير‎

اتحاد طنجة: مصاريف اللقب تقترب من 4 ملايير‎
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*
الجمعة 17 غشت 2018 - 09:03

عقد فريق اتحاد طنجة لكرة القدم جمعه العام السنوي العادي كما كان مبرمجا، حيث تمت المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي وعرض الخطوط العريضة للإستراتيجية التي نهجها ويواصل نهجها مسؤولو "فارس البوغاز" في تدبير وتسيير شؤون الفريق، سواء في ما يتعلق بالتدبير المالي أو الإداري أو حتى التقني.

وأشاد عبد الحميد أبرشان، رئيس الفريق "الطنجاوي"، في كلمة افتتاحية، بدور جماهير الفريق في مجمل أطوار سابع مواسم الاحتراف، مؤكدا أن الدعم الكبير واللامشروط لأنصار الفريق طيلة فترات الموسم كان من بين الأسباب التي ساعدت "فارس البوغاز" على الحفاظ على صدارة ترتيب البطولة منذ الدورة 17 إلى الدورة الأخيرة؛ وبالتالي حسم أول لقب للبطولة في تاريخه.

وكشف التقرير السنوي المالي لاتحاد طنجة مصاريف موسم اللقب التاريخي، إذ صرف ما يقارب أربعة ملايير (23، 554 764 39 درهما)، فيما بلغت قيمة المداخيل 42، 151 932 37 درهما، لتخلف الحصيلة المالية فائضا ماليا قيمته 93، 650 149 درهما، بعد إضافة فائض موسم 2016/2017 المحدد في 74، 053 53 درهما، وقروض أعضاء المكتب المسير البالغ مجموعها 00، 000 929 1 درهم.

وكلفت مصاريف الأجور والمنح خزينة اتحاد طنجة ما يقارب ثلاثة ملايير، بزيادة بلغت نسبة %6،60 مقارنة مع موسم 2017/2016، في وقت عرف مجموع مداخيل الموسم الكروي الماضي زيادة بقيمة 220 مليون سنتيم مقارنة مع مجموع مداخيل موسم 2016/2017.

وعرفت مداخيل الإشهار زيادة بنسبة كبيرة بلغت %120،75، إذ نجح مكتب الرئيس عبد الحميد أبرشان في رفع قيمتها من 00، 000 550 5 درهم في الموسم الكروي 2016/2017 إلى 30، 848 043 10 درهما في الموسم الماضي.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.