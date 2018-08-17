خسارة أول نهائي قاريّ منذ 18 سنة تحرج الريال

أوعنا بلعيد

تكبد الإسباني جولين لوبتيغي، المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، الأربعاء، أول هزيمة له في مباراة رسمية، وهو على رأس الإدارة التقنية للنادي الملكي عندما سقط أمام جاره اللدود أتليتكو مدريد، بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة السوبر الأوروبية التي احتضنها ملعب لي كوك أرينا في العاصمة الإستونية تالين.

ويعتبر لوبتيغي أول مدرب للريال تستقبل شباك فريقه 4 أهداف في أول لقاء رسمي له مع الفريق، إذ لم يسبقه إلى هذا الرقم السلبي سوى المدرب مايكل كيبينغ، الذي تعرض للهزيمة أمام نادي سيلتا فيغو عام 1948؛ بينما تعود آخر هزيمة للميرينغي بأربعة أهداف وأكثر إلى شهر نونبر عام 2015، عندما سقط برباعية نظيفة أمام غريمه التقليدي إفس برشلونة، في عهد المدرب الإسباني رفائيل بينيتيز.

وعاد ريال مدريد بعد مرور 18 سنة ليخسر في نهائي دولي، إذ تعود آخر هزيمة له إلى 28 نونبر عام 2000 عندما انهزم بهدفين لهدف أمام فريق بوكا جينيور الأرجنتيني (انهزم أول أمس بـ3/0 أمام برشلونة في مباراة خوان غامبر)، الذي فاز بلقب بطولة الإنتركونتيننتال آنذاك ، ليعود بعدها الفريق الأبيض لتحقيق سلسلة من الانتصارات في المباريات النهائية التي خاضها، والتي خولت له الفوز بـ13 لقبا على المستويين القاري والدولي، منها 5 ألقاب في مسابقة دوري الأبطال أعوام 2002، 2014، 2016، 2017، 2018، و4 في السوبر الأوروبي، و3 في مونديال الأندية، ولقب في بطولة الإنتركونتيننتال.

وبحث النادي الأبيض عن لقب جديد في كأس السوبر الأوروبي، قبل أن يباغت المهاجم الإسباني دييغو كوستا دفاع ريال مدريد بهدف مبكر في الدقيقة 1، ورغم ذلك عرف الميرنغي كيفية تدبير الدقائق الموالية، إذ كان الأفضل سيطرة على الكرة، وكانت رغبة المدرب لوبتيغي هي الهجوم والضغط على الروخي بلانكوس في نصف ملعبه، لهذا اعتمد على خطة 3/3/4 وأشرك خطا هجوميا مكونا من غاريث بيل وكريم بنزيما وأسينسيو، في وقت قرر الاعتماد على ورقة الكرواتي لوكا مودريتش كسلاح تكيتيكي بديل ومنح ثقته في خط الوسط لكل من أيسكو والألماني توني كروس والبرازيلي كاسيميرو، وبخط دفاعي مكون من سيرجيو راموس، رفائيل فاران، ومارسيلو وكارفاخال.. بينما اعتمد مدرب أتليتكو، سميوني، على خطة 2/4/4.

وتمكن المهاجم الفرنسي كريم بنزيما من إدراك التعادل للريال في الدقيقة 27 من عرضية نموذجية من الويلزي غاريث بيل. وتقدم الفريق الأبيض في النتيجة بعد أن نجح القائد سيرجيو راموس في ترجمة ركلة الجزاء التي أعلنها الحكم سيمون مارسينياك، بعد أن لسمت الكرة يد المدافع خوان فران داخل مربع العمليات، بنجاح إلى هدف في الدقيقة 63..وتمكن دييغو كوستا من إضافة هدفه الشخصي الثاني في اللقاء وإدراك التعادل لأتليتكو في الدقيقة 79، لينتهي الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي هدفين لمثلهما.

وتمكن سيميوني من استغلال نقاط الضعف التي ظهرت في الخط الخلفي للنادي الملكي، لاسيما الفرنسي فاران، الذي عاد متأخرا من إجازته، ليمنح ساؤول نغويز التقدم في النتيجة مجددا للروخي بلانكوس في الدقيقة 98، قبل أن يقضي اللاعب خورخي ميريديو كوكي على آمال الفريق الأبيض في إدراك التعادل إذ تمكن من إضافة الهدف الرابع لأتلييتكو في الدقيقة 104 .

ومن خلال مجريات اللقاء وطريقة تدبير لوبتيغي لدقائقه وكذلك دييغو سيميوني، فإن ما يحتاجه النادي الملكي في هذا التوقيت بالذات هو الصبر والوقت لأن أشياء عدة تغيرت في الفريق، ولعل أبرزها تقديم الأسطورة الفرنسية زين الدين زيدان لاستقالته من على رأس الإدارة الفنية للريال، رغم تحقيقه 3 ألقاب متتالية في مسابقة دوري الأبطال. ولم تكن هذه المفاجأة الوحيدة التي قدمتها إدارة فيلورتينو بيريز لعشاق النادي، إذ تم تسريح الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، هداف الفريق التاريخي، لخوض تجربة احترافية جديدة رفقة السيدة العجوز بايطالياـ وهو الذي ترك رحيله أثرا كبيرا في الخط الأمامي للريال، لاسيما إنهاء الهجمات.

استمر بيريز، رئيس الريال، في تسريح أسماء أخرى على سبيل الإعارة، من بينها الكرواتي كوفاسيتش، كما هو شأن الدولي المغربي أشرف حكيمي، المنتقل إلى فريق بوروسيا دورتموند الألماني، مشددا في تصريح صحافي سابق له، على أن الريال سيعتمد على سياسة التشبيب.

ومن خلال مجريات اللقاء أمام أتليتكو يلاحظ أن أهم مركز يحتاج الريال إلى تقويته هو مركز رأس الحربة ومن سيتكفل بإنهاء الهجمات داخل الشباك، لاسيما أن الهداف التاريخي للفريق قد خرج من (الباب الخلفي) رغم كل ما قدمه لناديه. فريق لوبتيغي لعب كرة جميلة وسلسة، ولكن مشكلته كانت في ترجمة الفرص التي أتيحت له إلى أهداف، وكذلك الانسجام مع فكر المدرب فيما يخص الجوانب التكتيكية، لاسيما على المستوى الدفاعي.

إن أعدنا شريط أغلب المباريات التي جمعت بين أتليتكو مدريد وجاره الريال في السنوات الأخيرة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بالنهائيات الأوربية، التي جمعت بينهما، فإننا سنجد أن للبرتغالي كريستيانو رونالدو بصمة كبيرة في حسم نتيجتها لصالح فريقه الأبيض، بسبب الأهداف التي سجلها، حتى أصبح صاروخ ماديرا كابوسا حقيقيا لدفاع الروخي بلانكوس بسبب أهدافه. ولكن هذا اللاعب غادر ومعه الأسطورة زين الدين زيدان، الذي يعتبر مجرد وقوفه في الدكة حافزا كبيرا للاعبي الميرنغي.

فقد الريال بخروج رونالدو لاعبا يتسم بقتالية كبيرة داخل رقعة الملعب، ولا يستسلم، ولديه إرادة فولاذية، كما أن أغلب مبارياته أمام أتليتكو يكون متألقا فيها، وهذا ما يؤثر إيجابا على بقية المجموعة. كريستيانو لاعب يحفز زملاءه بالأداء الكبير الذي يقدمه، وهو قائد الفريق داخل رقعة الملعب، إذ إن أغلب الهجمات تنتهي بأرجله أو رأسياته، منها ما تصيب الهدف، والبعض منها تخطئ طريقها صوب الخشبات الثلاث، وخروج لاعب بهذا الحجم ليس هينا على الفريق، خصوصا أن كريم بنزيما من سيتقمص أدواره التكتيكية.

كما فقد الفريق خدمات ملهمه زيدان، الذي يعتبر من أساطير النادي الأبيض، وغير من جلد الفريق 180 درجة عندما استلم مهمة إدارة شؤون الميرنغي التقنية. وليس من السهل على أي فريق أن يعوض لاعبا بحجم كريستيانو، ولا مدربا بتأثير وقوة زين الدين زيدان.

بينما حافظ الروخي بلانكوس على استقراره باستمرار الإدارة التقنية نفسها بقيادة الأرجنتيني دييغو سيميوني، كما تم الحفاظ على كل نجوم الروخي بلانكوس الكبار تقريبا عكس السنوات الماضية؛ والأكثر من ذلك عززت إدارة الهنود الحمر تركيبة الفريق بأسماء وازنة لتقديم الإضافة، ولعل أبرزها الفرنسي ليمار، الذي أشركه المدرب بشكل أساسي وسط الملعب، رفقة الوافد الجديد كذلك رودريغو هيرنانديز، وقدما معا مستوى مبشرا، رفقة كل من ساؤول وكوكي، بينما تكفل كل من الفرنسي أنطوان غريزمان، الذي قرر تجديد عقده وعدم الرحيل إلى فريق برشلونة، هجوم أتليتكو، وكان رفقته الإسباني دييغو كوستا، الذي تألق في هذه القمة وسجل هدفين من الأهداف الأربعة التي فاز بها ناديه.

ومن خلال ما حدث في سوق الانتقالات الصيفية للناديين معا فإن أفضلية أتليتكو مدريد على الورق كانت واضحة، لاسيما أن الريال يحتاج إلى الوقت لتطبيق أفكار المدرب لوبتيغي، الذي يختلف في بعض التفاصيل والجوانب التكتيكية مع سلفه زين الدين زيدان.

رغم هزيمة النادي الملكي فإنه كان الأكثر استحواذا على الكرة، والأكثر ضغطا على الخصم فور ضياع الكرة, كما أن لوبتيغي كانت فلسفته الدفاعية واضحة بعدم تشتيت الكرات فور وصولها إلى المدافعين، بل إخراجها من الخلف ومحاولة بناء الهجمة من الخط الخلفي واللعب بكل هدوء أمام هجوم فتاك يضم غريزمان وكوستا. وهذا التكتيك كان مكلفا، لاسيما عقب الأخطاء التي ارتكبها عمق الدفاع الذي شغله كل من الفرنسي رفائيل فاران والاسباني سيرجيو راموس. واستغل هجوم أتليتكو تلك الهفوات الدفاعية وسجل من خلالها في شباك الحارس الكوستاريكي كيلور نافاس، الذي ذاد عن شباك الميرنغي، والذي سيجد منافسة شرسة من زميله الجديد البلجيكي تيبوت كورتوا، حارس البلوز السابق.

ليبقى أكبر اختبار أمام جولين لوبتيغي هو إيجاد مهاجم يمتاز باقتناص أنصاف الفرص ومحاولة تعويض رحيل الغوليادور كريستيانو رونالدو، وذلك من الأمور الصعبة جدا، لأنه ليس من السهل أن تجد ماكينات أهداف بحجم هذا اللاعب الذي يظهر في أحلك اللحظات ويأخذ الريال على عاتقه؛ وطبعا افتقد الميرنغي لخدماته كثيرا في قمة الأربعاء، لهذا تعرض الفريق لأول هزيمة في نهائي قاريّ بعد مرور 18 سنة.