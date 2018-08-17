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الرئيسية | رياضة | أشامي: غياب العميد النقاش لن يؤثر على الوداد

أشامي: غياب العميد النقاش لن يؤثر على الوداد

أشامي: غياب العميد النقاش لن يؤثر على الوداد
هسبورت - أمال بلحاج*
الجمعة 17 غشت 2018 - 02:18

أكد يوسف أشامي، مساعد مدرب فريق الوداد البيضاوي، أن غياب العميد إبراهيم النقاش، عن مباراة الفريق، اليوم الجمعة، أمام صن داونز الجنوب إفريقي، ضمن الجولة الخامسة من منافسات عصبة الأبطال الإفريقية، لن يؤثر على المجموعة، لحضور باقي العناصر "الودادية" كاملة.

وأضاف مساعد مدرب الوداد، خلال الندوة الصحفية التي عقدت، مساء الخميس، أن المجموعة ستبذل قصارى جهدها لتحقيق النقاط الثلاث خلال المواجهة المذكورة، وضمان التأهل إلى الدور الموالي من المنافسة الإفريقية أمام صان داونز الجنوب إفريقي، فيما سيكون عامل الأرض والجمهور مساعدا للانتصار.

ومن جهة أخرى، اعترف بيتسو موسيماني، مدرب فريق صان داونز الجنوب إفريقي، بقوة الخصم "الودادي"، حيث قال في هذا الصدد: "نعرف أن للوداد جمهور كبير سيحضر المواجهة، إلا أن هذا العامل لن يؤثر على المجموعة، على اعتبار أن هدف الفريق هو خطف النقاط الثلاث من مركب محمد الخامس".

وتابع: "إذا كان الوداد فريق كبير، فأيضا لصان داونز اسم كبير في الساحة الإفريقية.. سنقوم بالمستحيل من أجل خطف النقاط الثلاث، كما أن جزئيات بسيطة فقط ستحسم في نتيجة المباراة".

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