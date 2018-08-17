لزعر يقترِب من مغادرة نادي نيوكاسل الإنجليزي

هسبورت - أمال بلحاج*

اقْترب اللاعب الدولي أشرف لزعر، من إنهاء كابوس نادي نيوكاسل الإنجليزي، الذي يرتبط معه بعقد يمتد إلى غاية 2021، حيث ستكون الساعات القليلة المقبلة حاسمة في مستقبله في "البريمرليغ"، بعدما باتت تفصله جزئيات بسيطة على العودة إلى "الكالتشيو"، من خلال الانضمام إلى صفوف نادي جنوى الإيطالي، في حال توصّل الطرفان إلى اتفاق نهائي قبل إغلاق "المركاتو" الصيفي.

وكشفت تقارير صحفية إيطالية، أن مفاوضات مسؤولي نادي جنوى الإيطالي مع نظرائهم في نيوكاسل الإنجليزي، بلغت مراحل متقدّمة، بعدما وضع الفريق الإيطالي اللاعب هدفا أول لتعويض رحيل اللاعب دييغو لاكسالت إلى نادي ميلان الإيطالي، متوقّعة أن تحسم صفقة لزعر خلال الساعات القليلة المقبلة، في حال تم الاتفاق على صيغة الانتقال.

وأضافت المصادر ذاتها، أن الفريقين يحاولان إيجاد صيغة لانتقال اللاعب، إذ يتشبّث نادي جنوى الإيطالي باستعارة اللاعب لموسم واحد مع بند يخوّل له شراء عقده في حال تم الاقتناع بخدماته، فيما يحاول نادي نيوكاسل التخلّص منه وبيع عقده بصفة نهائية، فيما يظل العائق الثاني أمام الفريق "الإيطالي" هو الراتب الشهري الذي يحصل عليه لزعر مع النادي الإنجليزي ويصل إلى مليون يورو شهريا.

وفي الوقت الذي بلغت فيه المفاوضات مراحل متقدّمة بين الفريقين، طالب أنصار إدارة فريق نيوكاسل الإنجليزي بالاحتفاظ بخدمات اللاعب المغربي خلال هذا الموسم، لتعويض اللاعب الذي يشغل مركزه داخل المجموعة في حالة تعرّضه لأي إصابة.

يشار إلى أن اللاعب أشرف لزعر، سبق له وخاض تجارب في إيطاليا، رفقة كل من فريق فاريسي المنتمي إلى الدرجة الثانية، ثم موسمين في باليرمو، وأخيرا لعب الموسم الماضي على سبيل الإعارة رفقة نادي بينيفيتو، قبل العودة إلى ناديه الأصلي نيوكاسل الإنجليزي.

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