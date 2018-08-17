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الرئيسية | رياضة | المغربي النصيري ثاتي أغلى صفقة لنادي ليغانيس

المغربي النصيري ثاتي أغلى صفقة لنادي ليغانيس

المغربي النصيري ثاتي أغلى صفقة لنادي ليغانيس
هسبريس ـ إفي
الجمعة 17 غشت 2018 - 12:10

عزز نادي ليغانيس صفوفه باللاعب الدولي المغربي يوسف النصيري، من مالقة، إضافة إلى الدولي الكاميروني آلان نيوم معارا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وفيما يمثل عودة له إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب دفاعه في السابق عن قميص نادي غرناطة، أصبح النصيري ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليغانيس بعد خوسيه أرنايز، القادم من برشلونة، بواقع خمسة ملايين يورو.

وبدأ اللاعبان الجديدان العمل بالفعل تحت إمرة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، وأصبحا متاحين حال أراد المدير الفني الاستعانة بهما في أولى جولات "الليغا" التي سيستهلها ليغانيس بمواجهة أثلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس، يوم الاثنين المقبل.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - ابو علي الجمعة 17 غشت 2018 - 12:45
النصيري هذف في شباك ديخيا ضد اسبانيا لن ينساه كل مغربي
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2 - Abdelhak الجمعة 17 غشت 2018 - 12:52
الهذف الذي سجله النصيري ضد إسبانيا والارتقاء العالمي وخاصة ضد ما يسمي نفسه ملك الضربات الرأسية راموس يساوي عندي الكثير كمغربي.الله يسهل عليه يستحق كل خير
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