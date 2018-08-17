المغربي النصيري ثاتي أغلى صفقة لنادي ليغانيس

هسبريس ـ إفي

عزز نادي ليغانيس صفوفه باللاعب الدولي المغربي يوسف النصيري، من مالقة، إضافة إلى الدولي الكاميروني آلان نيوم معارا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.

وفيما يمثل عودة له إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب دفاعه في السابق عن قميص نادي غرناطة، أصبح النصيري ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليغانيس بعد خوسيه أرنايز، القادم من برشلونة، بواقع خمسة ملايين يورو.

وبدأ اللاعبان الجديدان العمل بالفعل تحت إمرة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، وأصبحا متاحين حال أراد المدير الفني الاستعانة بهما في أولى جولات "الليغا" التي سيستهلها ليغانيس بمواجهة أثلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس، يوم الاثنين المقبل.