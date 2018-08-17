24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|17
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|05:13
|06:47
|13:37
|17:13
|20:16
|21:37
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- المغرب يسابق الزمن لتقليص نسبة الأمية إلى 10% سنة 2026
- النقل السري بالقصر الصغير
- النقل قبل عيد الأضحى
- دستور 2011 يرفع عدد الدعاوى القضائية المرفوعة ضد الدولة
- معاملات عيد الأضحى تدرّ 11 مليار درهم على مغاربة العالم القروي
"گوطيف" .. أكبر مصنع إفريقي للنسيج يتحوّل إلى أطلال بفاس (5.00)
إدارات مغربية تتجاهل آثار العفو الملكي الشامل على مُدانين سابقاً (5.00)
- أساتذة التعاقد يتشبثون بالوظيفة العمومية ويرفضون مقترحات الحكومة - (121)
- هل تقترح الأمم المتحدة مشروع الكونفدرالية حلا لقضية الصحراء؟ - (86)
- المغرب يسابق الزمن لتقليص نسبة الأمية إلى 10% سنة 2026 - (43)
- رصيف الصحافة: كاميرات تتلصص على النساء داخل حمام ببركان - (43)
- "زاخاروفا" تعكس ضبابية الموقف الروسي من قضية الصحراء - (39)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
المغربي النصيري ثاتي أغلى صفقة لنادي ليغانيس
عزز نادي ليغانيس صفوفه باللاعب الدولي المغربي يوسف النصيري، من مالقة، إضافة إلى الدولي الكاميروني آلان نيوم معارا من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي.
وفيما يمثل عودة له إلى الدوري الإسباني لكرة القدم، عقب دفاعه في السابق عن قميص نادي غرناطة، أصبح النصيري ثاني أغلى صفقة في تاريخ ليغانيس بعد خوسيه أرنايز، القادم من برشلونة، بواقع خمسة ملايين يورو.
وبدأ اللاعبان الجديدان العمل بالفعل تحت إمرة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو، وأصبحا متاحين حال أراد المدير الفني الاستعانة بهما في أولى جولات "الليغا" التي سيستهلها ليغانيس بمواجهة أثلتيك بلباو، على ملعب سان ماميس، يوم الاثنين المقبل.