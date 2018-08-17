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الرئيسية | رياضة | يوفنتوس ينهي علاقة ربع قرن باللاعب ماركيزيو

يوفنتوس ينهي علاقة ربع قرن باللاعب ماركيزيو

يوفنتوس ينهي علاقة ربع قرن باللاعب ماركيزيو
هسبريس ـ مُتابعة
الجمعة 17 غشت 2018 - 16:50

أعلن يوفنتوس الإيطالي فسخ تعاقده مع متوسط الميدان المخضرم كلاوديو ماركيزيو، بالتراضي، لينهي لاعب الوسط مسيرة امتدت لـ25 عاما مع "بيانكونيري".

وفي آخر أيام سوق الانتقالات الصيفية في إيطاليا، أعلن نادي "السيدة العجوز" عن رحيل ماركيزيو (32 عاما) بعد الاتفاق على فسخ التعاقد.

وخاض ماركيزيو، الذي كان قد انضم لصفوف اليوفي وعمره سبع سنوات، اجمالي 389 مباراة وسجل 37 هدفا منذ انضمامه للفريق الأول في عام 2006 ، ليتوج باجمالي سبعة ألقاب للدوري وأربعة للكأس وثلاثة لكأس السوبر المحلي.

من جانبه ودع ماركيزيو أيضا فريق عمره برسالة نشرها عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع صورة له في أول سنواته مع النادي "رافقتني ألف فكرة وألف صورة طوال الليل. لا استطيع التوقف عن النظر لتلك الصورة وهذه الخطوط (الأبيض والأسود) التي كتبت بها حياتي كرجل وكلاعب كرة قدم".

وأضاف "أعشق هذا القميص، لدرجة أنني ورغم كل شيء، مقتنع بأن مصلحة الفريق تأتي أولا. ودائما. هذا يوم صعب لكني احتفظ دائما بهذا المبدأ".

وذكرت تقارير اخبارية أن وجهة ماركيزيو القادمة ستكون صوب الدوري الفرنسي، حيث أنه مطلوب في موناكو ونيس.

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