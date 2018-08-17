الأنتربول يتعقب "رهانات إجرامية" خلال المونديال

هسبريس - أ.ف.ب

كشفت الشرطة الدولية "الأنتربول" أنها قامت بنحو 15 ألف مداهمة في مراكز قمار غير قانونية في آسيا، وأوقفت مئات الأشخاص خلال مونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

وتحت اسم "سوغا 7" أو النسخة السابعة من الحملة على المراهنات غير القانونية في كرة القدم بقيادة مديرية الجريمة المنظمة التابعة للأنتربول، نفذت هذه المداهمات التي شملت بيوت ألعاب في الصين وماليزيا وتايلاند وسنغافورة حيث تم إنفاق نحو 1,6 مليار دولار أميركي من المراهنات غير القانونية، بحسب ما ذكرت المنظمة التي تتخذ من مدينة ليون الفرنسية مقرا لها.

وتم ضبط أكثر من 1,7 مليون دولار نقدا بين 22 يونيو و16 يوليو، بالإضافة إلى نحو ألف كومبيوتر وهاتف جوال، يتم تحليلها ضمن متابعة التحقيق. وألقي القبض في هونغ كونغ وحدها على 242 شخصا، و16 آخرين في ماكاو.

وبحسب بول ستانفيلد مدير الجريمة المنظمة في "أنتربول" فقد كشفت العملية ممارسات جديدة للرهانات غير القانونية، حيث لم يعد المراهن يتورط شخصيا بل عبر المنصات الالكترونية.

وأشار المسؤول إلى أن الرهانات غير القانونية تولد أرباحا ضخمة لشبكات الجريمة المنظمة المرتبطة غالبا بجرائم خطيرة أخرى.

وحتى الآن تم التحقيق مع أكثر من 30 ألف شخص وضبط 57 مليون دولار نقدا خلال العمليات السبع. كما تم إقفال 3700 مركز للمراهنات غير للقانونية ولدت رهانات بقيمة نحو 8 مليارات دولار أميركي.