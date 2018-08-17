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الرئيسية | رياضة | "أشبال الأطلس" يبحثون بتونس عن "بطاقة الكان"

"أشبال الأطلس" يبحثون بتونس عن "بطاقة الكان"

"أشبال الأطلس" يبحثون بتونس عن "بطاقة الكان"
هسبريس - و.م.ع
الجمعة 17 غشت 2018 - 16:15

يشارك المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم لأقل من 17 سنة، خلال الفترة ما بين ما بين 20 و28 غشت 2018 في تونس، خلال الدورة الاقصائية لاتحاد شمال إفريقيا المؤهلة لبطولة إفريقيا التي ستحتضنها تنزانيا عام 2019.

وسيواجه المنتخب الوطني في أول لقاء له في هذه الدورة الإقصائية نظيره الجزائري، يوم الاثنين 20 غشت الجاري في الملعب الأولمبي بسوسة، حيث سيخوض مباراته الثانية ضد منتخب ليبيا يوم 24 غشت، على أن يواجه في المباراة الثالثة منتخب تونس بمدينة المنستير يوم 28 غشت.

وقد وجه مدرب المنتخب الوطني جمال سلامي، الدعوة إلى 21 لاعبا للمشاركة في هذه الدورة الاقصائية وهم: طه موريد (الوداد) وعلاء بالعروش ورضا أصماما ويوسف وجدال وأنس ناناح وأكرم نقاش ومحمد أمين الساهل (أكاديمية محمد السادس لكرة القدم) وأسامة الراوي وأشرف رمزي وتوفيق بنطيب والمهدي موهوب والمهدي بوصدقي (الفتح)، وسعيد عاصم (ناك بريدا الهولندي)، وأنس مرون وهيثم عبيدة وبلال أوشراف (مالقا الإسباني)، وزكرياء غيلان (برشلونة الإسباني)، وإلياس أتيبو (سالسبورغ النمساوي) وهشام أدراز (روون الفرنسي) وإلياس أديش (ميتز الفرنسي) وأحمد الخياط (أشبال أطلس المحمدية).

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - MATADOR الجمعة 17 غشت 2018 - 16:36
من اراد كرة القدم فعليه بالفرجة الاوروبية ومن اراد الملل والتخربيق عليه بالكرة العربية
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