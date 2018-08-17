شراكة تجمع المغرب والإمارات في الرياضات القتالية

هسبريس من الرباط

وقعت كل من الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، واتحاد الإمارات للمواي طاي والكيك بوكسينغ، بمقر الجامعة، عقد شراكة تضمن تنظيم مجموعة من الأنشطة.

ويتضمن عقد الشراكة تنظيم أول بطولة دولية أفرو آسيوية للمواي طاي، بمشاركة أبطال من آسيا وإفريقيا، وتنظيم أول كأس للصداقة المغربية الإماراتية للمواي طاي.

كما تضمن العقد تنظيم تربص إعدادي مشترك بين المنتخبين المغربي والإماراتي للمواي طاي استعدادا للاستحقاقات القادمة، وتنظيم دورة تكوينية مشتركة للحكام في رياضة المواي طاي، إضافة إلى تنظيم دورة خاصة بالتسيير الإداري تماشيا مع التطور الذي يعرفه مجال التسويق الرياضي .

يذكر أن عقد الشراكة، الذي وقعه عن الجانب المغربي رئيس لجنة الاحتراف، لحسن الهلالي، وعن الجانب الإماراتي المدير التنفيذي، طارق المهيري، "يأتي في إطار تفعيل الاتفاقية الإطار لعقد الشراكة الموقعة بين الجامعة الملكية المغربية لرياضات الكيك بوكسينغ، المواي طاي، الصافات والرياضات المماثلة، واتحاد الإمارات للمواي طاي والكيك بوكسينغ بتاريخ 18 دجنبر 2017".