الوداد يتأهل إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج *

نجح فريق الوداد الرياضي البيضاوي لكرة القدم، في حسم بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا متصدرا للمجموعة الثالثة، بعد فوزه مساء اليوم الجمعة على ضيفه ماميلودي صنداونز بهدف نظيف، ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات.

وحاول أبناء المدرب عبد الهادي السكتيوي، منذ الدقائق الأولى للنزال البحث عن فك شفرة دفاع الفريق الخصم، من خلال اعتمادهم على الانسلالات الجانبية من طرف كل من إسماعيل الحداد ومحمد أوناجم، دون أن تحمل دقائق الثلث الأول من الجولة الأولى أي فرصة سانحة للتهديف.

ومع مرور دقائق النصف الأول للنزال، اعتمد لاعبو ماميلودي صنداونز، على التكتل وتنظيم محكم في الخط الخلفي بالخصوص، وجد في ظله عناصر الفريق المغربي صعوبات كبيرة في بلوغ منطقة العمليات وتهديد مرمى حارس الضيوف، الأوغندي ماسيندي أونيانغو.

وتواصل تواضع مردود لاعبي الوداد خلال فترات الثلث الأخير من الشوط الأول، إذ لم يتمكنوا من خلق أي محاولة سانحة للتهديف، في المقابل اكتفى لاعبو الفريق الخصم بمرتدات هجومية محتشمة لم تشكل أي خطورة على مرمى الحارس الودادي ياسين الخروبي، قبل أن تنهي الصافرة الجزائرية مجريات الجولة الأولى بنتيجة الأصفار.

وضغط رفاق العميد صلاح الدين السعيدي، مع بداية الشوط الثاني على مرمى الضيوف بحثا عن هدف التقدم، حيث أتيحت فرصة سانحة للتهديف للمدافع الأيمن عبد اللطيف نوصير، في الدقيقة 50، إذ لم يحسن التعامل مع انفراده بالحارس ليفوت على الفريق المغربي محاولة التقدم في النتيجة.

وفي الوقت الذي استعصى على لاعبي الخط الأمامي للوداد فك شفرة دفاع صنداونز، تمكن أنس الأصبحي، من هز شباك الحارس أونيانغو، بتسديدة قوية ومركزة في الدقيقة 56، مانحا بذلك التقدم في النتيجة للفريق المغربي.

وتحرك الفريق الجنوب إفريقي من الناحية الهجومية بعد هدف الوداد، غير أن مناوراته لم تترجم إلى أهداف، قبل أن يطلق الحكم الجزائري مهدي عبيد شارف، صافرته النهائية بفوز الوداد الرياضي.

وضمن الفريق البيضاوي بعد هذا الفوز، صدارته للمجموعة الثالثة برصيد 11 نقطة والتأهل متصدرا إلى دور ربع نهائي المسابقة قبل خوض الجولة السادسة والأخيرة التي سيحل فيها ضيفا على فريق بورت دي لومي التوغولي.

* لمزيد من أخبار الرياضة والرياضيين زوروا Hesport.Com