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الرئيسية | رياضة | مواجهة موريتانيا تجلب غرامة للاتحاد الجزائري

مواجهة موريتانيا تجلب غرامة للاتحاد الجزائري

مواجهة موريتانيا تجلب غرامة للاتحاد الجزائري
هسبريس - متابعة
السبت 18 غشت 2018 - 12:54

كشف اتحاد كرة القدم الجزائري أن لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، فرضت عليه غرامة مالية قيمتها ستة آلاف فرنك سويسري، بسبب مخالفته لوائح المباريات الدولية.

وأوضح الاتحاد الجزائري بموقعه الرسمي على الإنترنت، أن لجنة الانضباط بالفيفا اجتمعت في التاسع من غشت الجاري ودرست ادعاءات عدم الالتزام بلوائح المباريات الدولية.

وتتعلق الادعاءات بالمباراتين الوديتين اللتين فاز فيهما منتخب الجزائر على ضيفه منتخب موريتانيا 3-1 و6-0 يومي السابع والعاشر من يناير 2017، على الترتيب، وتكمن المخالفة في عدم قيام الاتحاد بتسجيلهما لدى الفيفا.

وأوضح الاتحاد الجزائري أن لجنة الانضباط بالفيفا أقرت بوجود انتهاك وعدم احترام للبنود التي تحكم سير المباريات الودية، وأنها فرضت غرامة بحق الاتحاد الجزائري بقيمة خمسة آلاف فرنك سويسري، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة ألف فرنك سويسري تمثل مصروفات معالجة ملف القضية.

وأشار الاتحاد إلى أن القرار نهائي ولا يقبل الطعن، كما أوضح أن لجنة الانضباط كان بوسعها توقيع عقوبات أكثر قسوة على الاتحاد الجزائري.

وأكد الاتحاد الجزائري، أن هذا الملف ورثه عن الاتحاد السابق وأنه سيسعى لتسوية كل الملفات العالقة.

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