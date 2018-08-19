العداء "بولت" يصل إلى أستراليا لاحتراف كرة القدم

هسبريس - إفي

وصل العداء الجاميكي السابق يوسين بولت، أمس السبت، إلى أستراليا لخوض تجربة "لفترة غير محددة" مع فريق سنترال كوست مارينرز الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى الأسترالي.

ووجد بولت في استقباله مجموعة كبيرة من الصحفيين والمشجعين في مطار سيدني، حيث أبدى لاعب القوى ثقته في قدرته على احتراف كرة القدم.

وقال البطل الأوليمبي ثماني مرات "أعرف قدراتي وأعرف ماذا استطيع أن أقدم، لذلك اعتبر هذه فرصة".

ومن المنتظر أن يبدأ بولت التدريبات يوم الثلاثاء القادم بالتزامن مع عيد ميلاده الـ32 ، في منشآت الفريق الأسترالي الذي وفر موارد إضافية لتكون تحت إمرة العداء السابق.

وأعرب سنترال كوست مارينرز عن أمله في أن يكون هذا كافيا كي يتأقلم بولت على اللعبة ولتقديم عقدا له لمدة موسم قبل بدء الدوري أواخر أكتوبر القادم.

يشار إلى أن الفريق الأسترالي هو الرابع الذي يتوجه إليه بولت لتجربة كرة القدم بعد بوروسيا دورتموند الألماني وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي وسترومسجودست النرويجي