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الرئيسية | رياضة | رونالدو يستهل مشواره مع يوفنتوس بفوز صعب

رونالدو يستهل مشواره مع يوفنتوس بفوز صعب

رونالدو يستهل مشواره مع يوفنتوس بفوز صعب
هسبريس - متابعة
السبت 18 غشت 2018 - 19:02

استهل البرتغالي كريستيانو رونالدو مشواره مع يوفنتوس بطل إيطاليا في المواسم السبعة الأخيرة، بفوز في الوقت القاتل على مضيفه كييفو فيرونا 3-2 السبت على ملعب ماركو أنطونيو بينتيغودي، في المرحلة الأولى من بطولة إيطاليا لكرة القدم.

وسجل هدف الفوز ليوفنتوس فيديريكو بيرنارديسكي (90+3)، بعد دقائق قليلة من إلغاء الحكم فابريتسيو باسكوا هدفا سجلها الكرواتي ماريو ماندزوكيتش وتجاوزت الكرة خط المرمى، إلا أن الحكم احتسب خطأ على رونالدو للمسه الكرة بيده.

وسجل ليوفنتوس لاعب الوسط الالماني سامي خضيرة (3) ومدافع كييفو فيرونا ماتيا باني خطأ في مرمى فريقه (77). ولكييفو فيرونا البولندي ماريوس ستيبينسكي (38) وإيمانويلي جاكيريني (56) من ركلة جزاء.

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