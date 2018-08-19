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الرئيسية | رياضة | البطل أبو زعيتر يُطيح بخصمه الصربي بعد 22 ثانية

البطل أبو زعيتر يُطيح بخصمه الصربي بعد 22 ثانية

البطل أبو زعيتر يُطيح بخصمه الصربي بعد 22 ثانية
هسبورت - محمد فنكار
السبت 18 غشت 2018 - 22:57

فاز البطل المغربي في رياضة القتال المختلط "MMA"، عثمان أبو زعيتر على خصمه الصربي دانييل كوكورا في سهرة "brave14" بالضربة القاضية في الثواني الأولى من الجولة الأولى في نزاله الذي احتضنته القاعة متعددة الاختصاصات بمدينة طنجة، مساء اليوم.

واستطاع أبو زعيتر أن يحسم النزال القوي بفضل تركيزه الكبير، الذي أتاح له حسم النزال في ظرف 22 ثانية فقط، أسقطت خصمه الصربي، لينتهي النزال في وقت غير متوقع، بعد أن ظن الجميع أن المبارزة ستكون صعبة، ليتوج بثاني لقب له في مسابقة "MMA "، بعدما حقق بطولته الأولى سنة 2016 بألمانيا.

وعبر البطل المغربي عن سعادته بهذا الفوز التاريخي في تصريح بعد نهاية النزال، حيث توجه بالشكر لجميع الجماهير المغربية المساندة لعائلته، معلنا افتخاره بجنسيته المغربية وحبه لوطنه، وموجها رسالة شكر للملك محمد السادس على رعايته ودعمه للرياضة المغربية والأبطال المغاربة.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - محمد السبت 18 غشت 2018 - 23:10
مبروك عليك وعلى المغاربة عيدكم مبارك مزيدا من النصر
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40
2 - مغربية السبت 18 غشت 2018 - 23:15
مبروووك الفوز عثمان ابو زعيتر وإخوانه شرفتو المغرب ورفعتو الراس المزيد من التألق وحصد الألقاب وخا ممزيودين ماكابرين فالمغرب المهم عندكم غيرة على بلادكم لامثالكم ترفع القبعات
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40
3 - عبدالغني السبت 18 غشت 2018 - 23:16
الف مبروك للبطل المغربي
ضربة معلم
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33
4 - محمد الحمداوي السبت 18 غشت 2018 - 23:20
هنيىا لك بالفوز و المزيد من الانتصارات
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24
5 - ناصر السبت 18 غشت 2018 - 23:45
اللهم ادمها نعمة هنيئا لنا بمغربيتنا
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7
6 - rachida السبت 18 غشت 2018 - 23:46
مبروك عليك وعلينا التفوق والفوز ابو زعيتر دتءما متالق وتدخل الفرحة على قلوب جمهورك خاصة وكل المغاربة عامة .
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