البطل أبو زعيتر يُطيح بخصمه الصربي بعد 22 ثانية

هسبورت - محمد فنكار

فاز البطل المغربي في رياضة القتال المختلط "MMA"، عثمان أبو زعيتر على خصمه الصربي دانييل كوكورا في سهرة "brave14" بالضربة القاضية في الثواني الأولى من الجولة الأولى في نزاله الذي احتضنته القاعة متعددة الاختصاصات بمدينة طنجة، مساء اليوم.

واستطاع أبو زعيتر أن يحسم النزال القوي بفضل تركيزه الكبير، الذي أتاح له حسم النزال في ظرف 22 ثانية فقط، أسقطت خصمه الصربي، لينتهي النزال في وقت غير متوقع، بعد أن ظن الجميع أن المبارزة ستكون صعبة، ليتوج بثاني لقب له في مسابقة "MMA "، بعدما حقق بطولته الأولى سنة 2016 بألمانيا.

وعبر البطل المغربي عن سعادته بهذا الفوز التاريخي في تصريح بعد نهاية النزال، حيث توجه بالشكر لجميع الجماهير المغربية المساندة لعائلته، معلنا افتخاره بجنسيته المغربية وحبه لوطنه، وموجها رسالة شكر للملك محمد السادس على رعايته ودعمه للرياضة المغربية والأبطال المغاربة.

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