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الرئيسية | رياضة | الدفاع الجديدي يتشبث بحظوظه في "أبطال إفريقيا"

الدفاع الجديدي يتشبث بحظوظه في "أبطال إفريقيا"

الدفاع الجديدي يتشبث بحظوظه في "أبطال إفريقيا"
هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج
السبت 18 غشت 2018 - 23:03

تمكن فريق الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، من حسم النقاط الكاملة في المباراة التي جمعته، اليوم السبت، بضيفه مولودية الجزائر، على أرضية ملعب العبدي في الجديدة، وذلك بعد أن تغلب عليه بهدفين نظيفين، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

وتمكن اللاعب بلال مكري، في الدقيقة 29 من هز شباك مولودية الجزائر عن طريق تسديدة رائعة من خارج منطقة العمليات، هزم بها الحارس الجزائري فريد تشال، مخرجا بذلك رفاقه من الضغط الذي أثر على مردودهم مع بداية أطوار المواجهة.

وفي الوقت الذي حاول لاعبو الفريق الجزائري رفع ضغطهم على مرمى الدفاع، استغل المهاجم سيمون مسوفا هفوة دفاعية في الخط الخلفي للمولودية، ليحرز الهدف الثاني للفريق المغربي في الدقيقة 75، أراح به كل مكونات الفريق المغربي قبل دقائق من نهاية المواجهة.

ورفع الدفاع الجديدي رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة الخامسة مناصفة مع فرق وفاق سطيف ومولودية الجزائر، ليحافظ بذلك على حظوظه للتأهل إلى دور ربع نهائي المسابقة خلال مباراة الجولة السادسة والأخيرة أمام مازيمبي الكونغولي، حيث سيحتاج إلى الفوز على الفريق الكونغولي وانتظار تعادل الوفاق والمولودية أو فوز هذا الأخير.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (3)

1 - Moroccan and proud السبت 18 غشت 2018 - 23:22
Sorry guys...its too late
No way jadida is going to beat Mazembe ...
Keep in dreaming guys
The Algerian teams will help each other pass...
In other words....their game will only be a win......mark my words...
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-3
2 - استغراب السبت 18 غشت 2018 - 23:35
نتيجة جيدة .. ورغم ذلك الكوكب احسن فريق في شمال افريقيا
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-8
3 - بيضاوي السبت 18 غشت 2018 - 23:42
شاهد المبارة..فريق قوي ومتكامل..يستحق الفوز..ربما تعادل مع مزمبي وتعادل مولدية وسطيف..سيتاءهل الجديدي...مبروك للجديدة
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