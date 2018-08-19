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كُتّاب وآراء
إغلاق الميركاتو الإيطالي يُبقي زياش مع أجاكس
يَبدو أن مسؤولي فريق روما الإيطالي، فشلوا في إيجاد اتفاق مع نظرائهم في نادي أجاكس أمستردام الهولندي، للحسم في صفقة اللاعب حكيم زياش، إذ أُغلق ملف انتقال الأخير إلى نادي روما بصفة نهائية، بإغلاق فترة الانتقالات الصيفية في "الكالتشيو" يوم الجمعة، في وقت كانت تتحدّث فيه مجموعة من الأخبار عن توقيع اللاعب على عقد مبدئي مع "الذئاب" يمتد إلى خمسة مواسم كروية، في انتظار التوصل إلى اتفاق مع فريقه للانتقال رسميا.
وكشفت مجموعة من التقارير الهولندية، أن حظوظ اللاعب الدولي حكيم زياش في الرحيل وتغيير الأجواء، باتت ضئيلة، بعد إغلاق "المركاتو" الإيطالي، خصوصا وأن نادي روما كان أكبر الأندية اهتماما بخدمات اللاعب، مشيرا إلى أن مواصلته رفقة الفريق "الهولندي" خلال هذا الموسم تُعد أمرا غير مستبعد.
واعترف إيربك تين هاغ، مدرب فريق أجاكس أمستردام الهولندي، خلال ندوة صحفية بأن فرص رحيل اللاعب حكيم زياش عن المجموعة باتت أصغر، في إشارة منه إلى إمكانية استمراره رفقة الفريق خلال هذا الموسم، أو على الأقل حتى نهاية الشطر الأول من الدوري، خصوصا وأن المدرب مهتم بخدمات لاعبه ويُفضل بقاءه مع الفريق.
وفي ظل رغبة زياش في الرحيل عن أجاكس، والتي أعلن عنها خلال مناسبات عدة، فسيكون مطالبا بالبحث عن وجهات أخرى في دوريات غير الإيطالية والإنجليزية لإغلاقهما فترة الانتقالات الصيفية، أو الاقتناع بالاستمرار رفقة نادي أجاكس أمستردام الهولندي.
وكانت إدارة نادي أياكس أمستردام الهولندي، قد قرّرت سحب القميص رقم 10 من اللاعب المغربي حكيم زياش، ومنحه إلى الوافد الجديد تاديتش، ليعود زياش إلى حمل قميصه السابق رقم 22، وهو ما فسّرته الصحافة الهولندية باقتراب رحيله عن الفريق، بعد خلافاته الأخيرة مع الأنصار.