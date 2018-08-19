الوداد يَضم المدافع الإيفواري واتارا لخمس سنواتٍ

هسبورت - محمد أمين متبار

ضَم فريق الوداد البيضاوي بشكل رسمي اللاعب الإيفواري محمد واتارا إلى صفوفه بموجب عقد يمتد لخمس سنوات، بعد أن أقنع مسؤولي الفريق بإمكانياته التقنية والبدنية طيلة الفترة الماضية، والتي ظل خلالها يتدرّب رفقة الفريق الأول تحت أنظار تقنيي النادي "الأحمر".

ويبلغ الإيفواري، الذي يشغل مركز الدفاع الأوسط 19 عاما فقط، حيث أكد أحد مسؤولي النادي "الأحمر" في تصريح خص به "هسبورت" أنه سيكون صفقة رابحة للنادي بالنظر إلى صغر سنه من جهة، وتميزه بخصال المدافعين الكبار من جهة ثانية.

وأهّلت إدارة الوداد، رسميا، اللاعب للمشاركة في منافسة بطولة العرب للأندية الأبطال، باعتباره اللاعب الأجنبي الخامس، حسب ما يتيحه قانون المسابقة، في حين سيتم قيده هذا الموسم في فريق الأمل، ليصير خامس لاعب أجنبي في صفوف النادي "الأحمر"، مع إمكانية مشاركته في بعض مباريات البطولة مع الفريق الأول في حال غياب أحد اللاعبين الأجانب الأربعة، وهم الشيخ كومارا وبابا توندي وويليام جيبور وغابرييل أوكيتشوكو.

وسرّح الوداد في الفترة الأخيرة مجموعة من اللاعبين الأجانب المرتبطين معه بعقود بطرق مختلفة، مثل النيجيري شيسوم شيكاتارا، والبوركينابي محمد واتارا والأرجنتيني أليخاندرو كينتانا، وذلك بعد إحداث ثورة في اللاعبين الأجانب داخل الفريق.

وأبرمت إدارة الوداد في "الميركاتو" الصيفي الجاري مجموعة من الصفقات القوية، مثل بابا توندي وجيبور وبديع أووك، بمبالغ مالية مهمة، بالإضافة إلى الاحتفاظ بكافة نجوم الفريق وتجديد عقودهم، مثل محمد أوناجم وإسماعيل الحداد وصلاح الدين السعيدي وإبراهيم النقاش.

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