"الماص" يتّفق مع الوداد على نسبة انتِقال بنشرقي

هسبورت - محمد فنكار*

اتّفق فريق المغرب الفاسي مع نظيره الوداد الرياضي، على نسبة الاستفادة من انتقال لاعبهما السابق، أشرف بنشرقي، إلى الهلال السعودي، بعد مسلسل شد وجذب طال أمده منذ مطلع السنة الجارية.

وعلمت "هسبورت" من مصادر مطلعة، أن إدارة الفريق الفاسي في شخص رئيسها، مروان بناني، وافقت على تسلّم قيمة 560 مليونا سنتيما، التي تمثل نسبة 25% من صفقة انتقال بنشرقي إلى الهلال، بحكم العقد الذي انتقل بموجبه إلى الوداد صيف سنة 2016، بعد انتقاله إلى أي فريق.

وكشف المصدر ذاته أن مسؤولي الوداد أوضحوا لنظرائهم في "الماص" أن انتقال الدولي المغربي إلى الدوري السعودي، لم تتجاوز قيمته المالية 3 ملايير سنتيما وفق التقرير المالي الأخير للنادي "الأحمر"، المعلن عنه في الجمع العام الأخير المنعقد الأسبوع الماضي، وهو ما تفهّمته إدارة المغرب الفاسي في اجتماع بين الطرفين.

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت، مباشرةً بعد تقديم بنشرقي لوسائل الإعلام السعودي، أن قيمة الصفقة الحقيقية لا تتعدى ثلاثة ملايير، يستفيد منها الفريق "الأحمر" نظير تخلّيه عن خدمات "نجمه"، فيما خصّصت إدارة "الزعيم" مليارين لفائدة الوداد البيضاوي في إطار اتفاقية تعاون بين الطرفين، لا علاقة لها بصفقة انتقال ابن مدينة تازة إلى صفوف الفريق "الأزرق".

وكادت المشاكل المادية بين الفريقين أن تتطوّر إلى نزاع موضوع لدى طاولة الجامعة الملكية لكرة القدم، بعدما وضع الرئيس السابق للمغرب الفاسي، أحمد المرنيسي رفع ملفه إلى الجامعة منتظرا قرارا نهائيا ينهي هذا الجدل، دون نتائج.

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