تسمم جماعي للاعبي طنجة وأولمبيك خريبكة

هسبورت من الرباط*

تعرض لاعبو فريقي اتحاد طنجة وأولمبية خريبكة، لتسمم غذائي بشكل جماعي، بعد تناولهم لوجبة غذاء داخل مقر إقامتهم في مدينة فاس، على هامش المشاركة في بطولة ودية مقامة بالعاصمة العلمية للمملكة.

وتم نقل مجموعة من اللاعبين لإحدى مصحات فاس، لتلقي الإسعافات اللازمة، خوفا من تدهور حالتهم الصحية، وهو ما خلف حالة استياء كبيرة، وسط لاعبي الفريقين وبعثة المرافقة لهما.

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