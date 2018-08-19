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الرئيسية | رياضة | تسمم جماعي للاعبي طنجة وأولمبيك خريبكة

تسمم جماعي للاعبي طنجة وأولمبيك خريبكة

تسمم جماعي للاعبي طنجة وأولمبيك خريبكة
هسبورت من الرباط*
الأحد 19 غشت 2018 - 16:10

تعرض لاعبو فريقي اتحاد طنجة وأولمبية خريبكة، لتسمم غذائي بشكل جماعي، بعد تناولهم لوجبة غذاء داخل مقر إقامتهم في مدينة فاس، على هامش المشاركة في بطولة ودية مقامة بالعاصمة العلمية للمملكة.

وتم نقل مجموعة من اللاعبين لإحدى مصحات فاس، لتلقي الإسعافات اللازمة، خوفا من تدهور حالتهم الصحية، وهو ما خلف حالة استياء كبيرة، وسط لاعبي الفريقين وبعثة المرافقة لهما.

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الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - يخ تفو الأحد 19 غشت 2018 - 16:26
مدينة الوسخ و الاجرام و الحرارة المفرطة
الله لع اللي رجعلها
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14
2 - م ع الأحد 19 غشت 2018 - 16:31
هدوا رياضيين و تعرضوا للتسمم. لو لم يكونوا رياضيين ربما كان فيهم الميت.
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20
3 - منصف الأحد 19 غشت 2018 - 16:39
إلى صاحب التعليق الأول: احشومة تفوه ب'ديك العبارات في حق مدينة مولاي ادريس و جامعة القرويين .. مدينة العلم والعلماء ورجالات الوطنية.. مدينة التاريخ و الحضارة ... اما الحرارة فما دخل البشر فيها !؟؟
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5
4 - Ziad الأحد 19 غشت 2018 - 16:39
هذا نتيجة الاستنجاء بطريقة غير سليمة. الاسلام دين النظافة
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-7
5 - مغربي مخلص الأحد 19 غشت 2018 - 16:44
لقد بلغ الاستهتار و اللامبالاة والانتهازية والطمع درجات مخيفة بالمسؤولين وصلت حد تقديم طعام فاسد لفريقين رياضيين دون مراعاة لقواعد الصحة والسلامة.. هذا يهدد بقوة ثقة الفرق الأجنبية التي تلعب في المغرب من الطعام المغربي.. وكنت أتعجب لماذا البعثات الرياضية الاجنبية تحضر معها طعامها.. لك الله يا وطني
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6
6 - Toufik الأحد 19 غشت 2018 - 17:01
ليس الأمر صدفة.
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3
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