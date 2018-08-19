الرجاء ينهزم أمام فيتا كلوب في كأس "الكاف" ويفوت بلوغ ربع النهائي

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج

انهزم فريق الرجاء الرياضي البيضاوي لكرة القدم، في المباراة التي جمعته اليوم الأحد بمضيفه فيتا كلوب الكونغولي، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس "الكاف"، بعد الخسارة بهدفين دون رد.

وعرفت أطوار الربع الأول من الجولة الأولى أخد ورد بين لاعبي الفريقين، حيث بحث كل طرف على فرض السيطرة على مجريات اللعب، غابت في ظله الفرص السانحة للتهديف من الجانبين.

وجرب محسن ياجور، مباغتة الحارس نيلسون بونغامان، برأسية في الدقيقة 19، غير أنها لم تشكل الخطورة على مرمى فيتا كلوب، في المقابل عانى كثيرا لاعبو الخط الخلفي للرجاء أمام مناورات هجومية مسترسلة للفريق الكونغولي، إذ شكلت بعضها الخطورة على مرمى الحارس أنس الزنيتي.

وبقيت تحركات رفاق محمود بنحليب، في الجبهة الهجومية للرجاء جد محتشمة طيلة دقائق النصف الأول للمواجهة، حيث لم يستثمروا بعض الفرص الهجومية القليلة التي أتيحت لهم، كما كان عليه الحال في كرة انسلال المدافع الأيسر عبد الجليل جبيرة، في الدقيقة 38.

وتواصلت المناورات الهجومية لأصحاب الأرض مع بداية مجريات الجولة الثانية، لتثمر إحراز فيتا كلوب هدف التقدم في الدقيقة 50 بتسديدة قوية ومركزة للاعب فابريس نغوما، حمس به رفاقه لتتوالى محاولات التهديف من جانبهم، خصوصا في ظل الضعف والفراغ الدفاعي الذي ظهر به الفريق المغربي مع بداية الشوط الثاني.

وتمكن الفريق الكونغولي من العودة لهز شباك الزنيتي في الدقيقة 58 بواسطة اللاعب جون مارك ماكوسو، بعد تفكك خطوط الفريق المغربي، وانهيار في الخط الخلفي، إذ أن تصديات موفقة للحارس أنس الزنيتي، حالت دون إضافة أصحاب الأرض لأهداف أخرى.

وخلق أبناء المدرب خوان كارلوس غاريدو، بعض المناورات الهجومية، بواسطة البديل عبد الإله الحافيظي وبعده رحيمي وحدراف، غير أنها لم تكن كافية لهز شباك فيتا كلوب، قبل إنهاء الحكم الصومالي حسن محمد حجي مجريات المباراة.

وقلبت هزيمة الرجاء في كينشاسا وفوز أسيك ميموزا على مضيفه أدوانا ستارز ترتيب وحسابات المجموعة الأولى، حيث تأجل الحسم في البطاقة الثانية المؤدية إلى ربع نهائي المسابقة إلى الجولة السادسة والأخيرة بعد حسم فيتا كلوب للبطاقة الأولى.

ويبقى الصراع على البطاقة الثانية بين الرجاء وأسيك ميموزا، حيث يحتاج الفريق المغربي للتعادل أمام أدوانا ستارز على أرضية ملعب محمد الخامس في الدار البيضاء لبلوغ الدور المقبل.

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