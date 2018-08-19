نهضة بركان يتأهل إلى ربع نهائي كأس "الكاف"‎

هسبورت - سعيد إبراهيم الحاج*

عاد فريق نهضة بركان لكرة القدم، بفوز هام من قلب أم درمان على حساب مضيفه الهلال السوداني، بعد أن تغلب عليه بهدفين دون رد، ضمن الجولة الخامسة من دور مجموعات كأس "الكاف"، مكنه من المرور إلى ربع نهائي المسابقة.

وشهدت الدقائق الأولى من الجولة الأولى ضغطا مبكرا من جانب لاعبي نهضة بركان على مرمى الهلال، إذ خلق رفاق عبد الصمد المباركي، العديد من محاولات التهديف، رد عليها أصحاب الأرض بتسديدة قوية من اللاعب شرف الدين علي، في الدقيقة الخامسة، مرت قريبة من شباك الحارس عبد العالي المحمدي.

وواصل الفريق المغربي تهديده لمرمى الهلال خلال فترات الثلث الثاني من الجولة الأولى، حيث أتيحت للاعبيه العديد من فرص التهديف، كانت أبرزها كرة المهاجم التوغولي كودجو لابا في حدود الدقيقة 20، رد عليها الفريق السوداني من جديد بعد ستة دقائق من ذلك بتسديدة قوية أبعدها حارس النهضة البركانية بصعوبة إلى ركنية.

وواصل لاعبو الخط الأمامي للنهضة البركانية مسلسل تضييع الفرص السانحة للتهديف، بعد أن عاد لابا كودجو، في الدقيقة 37 ليفوت على فريقه فرصة التقدم في النتيجة في أبرز فرصة في الجولة الأولى، حيث لم يستثمر انفراده بالحارس السوداني يونس الطيب علي، قبل أن يستدرك ذلك بعد ثلاثة دقائق ليحرز هدف السبق.

ومع بداية الشوط الثاني تحرك الخط الأمامي للفريقين، حيث كان المهاجم لابا كودجو، قريبا من إحراز هدفه الثاني في المباراة ولفريقه المغربي في الدقيقة 47، قبل أن يرد عليه اللاعب دينيز سيلفا، بفرصة مماثلة بعد دقيقتين من ذلك.

واستمر مسلسل تضييع الفرص السانحة للتهديف من جانب النهضة البركانية، بعد أن ضيع عبد الصمد المباركي، أبرز فرصة في الجولة الثانية لتعزيز النتيجة في حدود الدقيقة 60، في الوقت الذي أنقذ عبد العالي المحمدي، رفاقه من هدف التعادل بفضل تصدياته الموفقة في أكثر من كرة.

وتمكن ألان تراوريه، في الدقيقة 64 من إحراز الهدف الثاني للفريق المغربي، منح به ثقة كبيرة لرفاقه، إذ كان بإمكانهم إضافة أهداف أخرى، في الوقت الذي حاول لاعبو الفريق السوداني العودة في نتيجة المواجهة، إلا أن تألق الحارس المحمدي، أبقى شباك فريقه نظيفة إلى غاية إطلاق الحكم الكاميروني، صافرته النهائية.

وضمن نهضة بركان، تأهله إلى دور ربع نهائي المسابقة بعد هذا الفوز، حيث عاد لصدارة ترتيب المجموعة الثانية برصيد 10 نقاط، لتبقى مباراة الجولة السادسة والأخيرة من أجل تحديد المركز الأول والثاني بين نهضة بركان والمصري البورسعيدي.

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