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كُتّاب وآراء
ليلة ماجنة تبعد لاعبين يابانيين من ألعاب آسيا
استبعد أربعة لاعبين من الفريق الياباني لكرة السلة (رجال) المشارك في دورة الألعاب الآسيوية 2018 في إندونسيا لقضائهم ليلة مع عاهرات، حسبما أفادت اللجنة الأوليمبية اليابانية في جاكرتا.
وأوضح رئيس البعثة اليابانية، ياسوهيرو ياماشيتا، في مؤتمر صحفي "وجدنا انتهاكا لقواعد السلوك فقمنا بسحب اعتماد الرياضيين من فريق كرة السلة للرجال وأعدناهم إلى الديار على نفقاتهم الشخصية".
وأفادت مصادر من داخل اللجنة لـ(إفي) أن القرار تم اتخاذه بعد أن ظهرت صور للاعبين وهم يسيرون بصحبة عاهرات في جاكرتا مرتدين زي المنتخب الوطني.
وأوضح ياماشيتا أن اللاعبين الأربعة ذهبوا لتناول العشاء في مطعم ياباني في 16 غشت والتقوا عقب تناولهم الطعام وشرب الكحول بشخص يتحدث اليابانية عرض عليهم التعرف على مجموعة فتيات.
وأضاف أن اللاعبين تعرفوا على الفتيات وذهبوا معهن إلى حانة ثم عادوا للفندق وكل منهم معه فتاة قضت معه الليلة.
وقال ياماشيتا "أعتذر للشعب الياباني بصفتي رئيسا للبعثة".
وصرحت نفس المصادر بأن الأربعة لاعبين وهم يوجا ناجايوشي وتاكويا هاشيموتو وتاكوما ساتو وكيتا إيمامورو قد غادروا العاصمة الإندونيسية.